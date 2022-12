Grupo Intocable cancela show: “Aunque hagan buuu, no les vamos a regresar su dinero”.

Intocable, agrupación de regional mexicano se encuentra en el ojo del huracán después de que anunciara la cancelación de uno de sus shows la noche del viernes 2 de diciembre por presuntos problemas de salud del vocalista Ricky Muñoz.

El grupo que revolucionó la música norteña y texana. Sus éxitos los han colocado entre los grandes del género. Su camino no ha sido sencillo. Ellos son “Intocable”.

La banda se encontraba deleitando a sus fans con sus mayores éxitos cuando de pronto Ricky Muñoz tomó la palabra para anunciar que tenía dolor de garganta: “¿Se las están pasando con ma...? Porque yo no”.

“Ya se que viene el ¡bu!, no les podemos regresar el dinero, hagan lo que quieran, pero no les vamos a regresar el dinero”, añadió Ricky Muñoz, quien aseguró que el dolor era tan fuerte que no podía continuar con el show y se retiró.

Te puede interesar: Grupo Firme se viste de luto: “Vuela alto y descansa”.

Ricky Muñoz de Intocable no se disculpó con el público al cancelar el concierto, en ese momento le dijo a la raza “Digan buuu o hagan lo que quieran, no les vamos a regresar el dinero”… ¡Para eso sí tuvo voz! Gran error del “cantante” con todo Monterrey. pic.twitter.com/zRSsV0jwC8 — Ana Rent (@AnaRent) December 3, 2022

¿Qué dijo Intocable? “Por cuestiones médicas han recomendado no continuar. El grupo aquí está, pero desafortunadamente por cuestiones médicas Ricky no puede continuar”, dijo la agrupación al público presente.

Posteriormente, Intocable anunció que reprogramarían sus shows para enero de 2023, pero el enojo y molestia de la gente fue tal que aseguraron que no creían que el vocalista estuviera enfermo tras bajarse del escenario y retirarse.

Así reaccionaron las redes

El momento quedó grabado en video y se hizo viral en redes sociales donde los fans externaron su molestia pues consideran que es una falta de respeto cancelar el concierto cuando ya había iniciado.

“En la plaza de toros en CDMX también dijo lo mismo, pero salió de nuevo y cantó como una hora y media más!!!”, “En la Plaza México, en Toluca hizo lo mismo”, “En el Auditorio Benito Juárez de Guadalajara hace un mes, fueron excepcionales”, “En la feria de Monclova cantó súper poquito y pensé que era porque era una feria”, “Lo malo de depender de una sola voz. No sé, alguien de respaldo no sería lo mismo. Pero los músicos ahí están”, fueron algunos de los comentarios.

También te puede interesar: FOTOS | Grupo Firme estará en el medio tiempo de un partido de NFL.

Ricky Muñoz ofrece disculpas

Luego de la ola de comentarios que se generaron contra Ricky Muñoz e Intocable, el vocalista salió a dar la cara y recurrió a su cuenta de Twitter para hablar sobre lo sucedido y anunciar que el show que canceló y el concierto que tenía programado para este sábado 3 de diciembre en la Arena Monterrey serán reprogramados para el viernes 13 y sábado 14 de enero de 2023.

“La verdad me siento super mal. Físicamente me siento super bien, ganas, puedo hablar... lo que no puedo es cantar. Si me tengo que disculpar por eso pues una disculpa. Me disculpo por tener mucho trabajo. No quería que terminara de esta manera, pero me sentía yo más impotente, no podía fingir que todo estaba bien cuando no”, dijo.

Por último, invito a que los asistentes que quedaron insatisfechos y defraudados a no tirar su boleto porque se los harán valido para el nuevo concierto.