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FOTOS | Grupo Firme estará en el medio tiempo de un partido de NFL.

Grupo Firme, liderado por Eduin Caz, protagonizará el medio tiempo durante el regreso de la NFL a México. Te contamos los detalles.

Por: TV Azteca

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Eduin Caz Bandera.jpg
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Eduin Caz Cantando.jpg
Eduin Caz Premio.jpg
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Eduin Caz y Grupo Firme.jpg
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Grupo Firme con la bandera de México.jpg
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