Invasores destruyeron material valioso de la casa de Fernando Luján

Aunque Martha Mariana Castro logró recuperar la casa del Ajusco, donde vivió con su amado Fernando Luján y su hijo Franco Paolo; Fernando Canek Ciangherotti reveló el daño que le causaron los invasores a la propiedad, empezando por la destrucción de valiosos materiales y objetos irrecuperables que pertenecieron a su padre.

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¿Qué dijo Fernando Canek?

Fernando Canek Ciangherotti, el hijo del finado actor, habló en exclusiva para Ventaneando sobre los daños que sufrió la propiedad del Ajusco y lamentó los desperfectos encontrados en el inmueble. “Me parece un poquito imperdonable lo que nos hicieron como familia, quitarnos ese legado, porque todos crecimos en esa casa”.

¿Qué guardaba Fernando Luján en la casa del Ajusco?

Fernando Canek Ciangherotti declaró que en el inmueble, su padre tenía “escenografías, las fotos de todos nosotros como bebés, tenía una collage de todos sus hijos de bebés, carpetas de sus obras, de los sketches del Cucufato, vestuarios. Es un crimen histórico”, agregó.

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¿Fernando Luján planeaba volver a la comedia? Canek Ciangherotti también compartió que antes de morir, Fernando Luján se encontraba escribiendo sus memorias y una serie titulada “Mi abuelo no tiene abuela”, con la que pretendía regresar a la comedia.

“Estaba escribiendo sus memorias y se quedaron en su computadora sin concluir. Él se quedó escribiendo una serie que se llamaba 'Mi abuelo no tiene abuela', porque él quería regresar a hacer comedia", recalcó.

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Cabe mencionar que Fernando Canek Ciangherotti se encuentra promocionando la obra “El misterioso caso de la sombra”, la cual se celebra todos los domingos al mediodía, en el Teatro Milán.