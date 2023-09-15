La Isla 2023: Julieta quiere desterrar a César del reality

La polémica sigue creciendo dentro de La Isla: Desafío en Turquía, donde para nadie es una sorpresa que Julieta no haya logrado adaptarse por completo a su equipo, lo que ha ocasionado muchos problemas entre ellos.

Luego de ir al castigo, Julieta tuvo la oportunidad de compartir con Irving y Julio Camejo, lo que causó mucha polémica con sus compañeros.

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Me sentí realmente apoyada y era justo lo que necesitaba. Ya lo dije, ellos tienen su estrategia y es salvarse entre los cuatro, hasta que yo esté eliminada, ya van a empezar a jugar entre ellos, pero ahorita yo soy la primera opción…

César, en la ceremonia había dicho que iba a mandar a Jackie, lo dijo en ceremonia y al final nos dimos cuenta que su palabra no cuenta, siempre cambia

Sin embargo, César aseguró que lo estaba diciendo en broma, lo que incrementó la polémica, dejando claro que no tienen una buena relación.

Lo dije bromeando Lukini, ya sabes que bromista soy y le dije a Jackie ‘me echaste el ese, vas a tú al castigo ja ja ja’ y ella fue la primera que dijo ‘pues espero que cumplas tu palabra’ y le dije ‘no es palabra, es broma, porque somos amigos’

Julieta aseguró que no quiere a César en La Isla: Desafío en Turquía.

En medio de la polémica, César le recordó a Julieta que le ayudó a seguir en La Isla: Desafío en Turquía, aunque le hizo una impactante promesa.

Y agradeciste, y lloraste, dijiste ‘hay César, gracias, eres lo máximo’ ese es el tipo de persona que es Lukini, por eso no podemos avanzar con ella

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Prometo que la próxima vez que vayamos y esté yo con ella, no hacer nada, lo prometo y eso sí es mi palabra ante cámaras. Y como esta semana soy capitán, me puedo ir con ella

En respuesta, Julieta dijo que le gustaría que se fuera César, pues no aporta a la competencia.