La Isla 2023: ¿Gualy está preocupado por la situación de su equipo?

Las cosas se siguen complicando para los desafiantes dentro de La Isla: Desafío en Turquía, ya que no todos los equipos, han encontrado las condiciones perfectas para poder lograr sus objetivos.

Ante el complicado momento, Gualy ha tomado la decisión de hablar con una de sus compañeras, ya que la situación ha comenzado a preocuparle demasiado.

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¿Cuál es la preocupación de Gualy?

Las constantes derrotas, han preocupado a Gualy, ya que los integrantes de su equipo, se han comenzado a burlar de la situación que viven.

Ya no sé si reírme o llorar, veo un cambio diferente, después de esta derrota y ya veo el que nos estamos riendo de nuestra propia tragedia. Espero que no sean risas, que continúen como burla, porque a mi no me gusta perder

Por otro lado, el líder moral del equipo naranja, ha comenzado a buscar la forma de revertir la situación, por lo que ha tomado la decisión de acercarse a una mujer que sabe, pero que no pasa por el mejor momento”

En esta ocasión decidí acercarme a Jackie, porque los tres ciclos que llevamos, no lo había podido hacer, no había encontrado el momento indicado y la veía un poco, más alejada, más callada y estaba preocupado; ya que si alguien sabe de ganar en este equipo, es ella

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En medio de todas las derrotas, los integrantes del equipo naranja no tienen la mejor relación, ya que todos tienen diferencias con Julieta, quien tiene una pelea personal con Brenda Zambrano.

