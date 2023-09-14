La Isla 2023: Julieta y Brenda Zambrano tienen fuerte pelea

Las cosas han llegado a otro nivel dentro de La Isla: Desafío en Turquía, donde la rivalidad que mantienen Brenda y Julieta, se salió de control en el juego por el brazalete del poder.

En la dinámica, las preguntas eran muy directas, por lo que Julieta y Brenda tuvieron una fuerte pelea, ya que ninguna de las dos estuvo tranquila.

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Sin embargo, al llegar a playa baja, las cosas se complicaron más, pues volvieron a tocar el tema.

¿Qué está pasando entre Julieta y Brenda?

Julieta está muy molesta con su equipo, pues siente que todos están en su contra, situación que ya la tiene cansada.

Me siento cansada, me siento ya desmotivada, sabiendo que no importa que de mi cien, no importa qué tanto pueda ayudar al equipo, nunca va a ser suficiente, ellos siempre van a votar por mi. La verdad, es que no me ando con hipocresías, ni con puñaladas por la espalda, si algo no me gusta, lo digo de frente…

Ante eso, Brenda afirmó que ella usa información falsa para dejarla en ridículo con sus compañeros.

Ella quiere utilizar información falsa para atarme y dejarme mal, está súper bajísimo de su parte, es una persona que tiene que caer tan bajo

Sin embargo, Julieta asegura que tiene los argumentos necesarios para hablar sobre Brenda.

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Es incongruente, decir una cosa y hacer otra por la espalda, obviamente no puede, porque tengo argumentos, porque claro que tengo información de ella misma y eso es lo que la desquicia…

Al final, las cosas se complicaron más, ya que Julieta habló de la familia de Brenda, situación que le molestó mucho a la influencer.