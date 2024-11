Itatí Cantoral acompaña en su duelo a Thalía y su familia por la muerte de Ernestina Sodi

Sin dar mayor detalle del acercamiento que tuvo con Thalía, Itatí Cantoral reveló haber estado en contacto con ella tras el lamentable fallecimiento de su hermana Ernestina Sodi, ocurrido el pasado 8 de noviembre.

¿Qué dijo Itatí Cantoral?

En charla con diversos medios, entre ellos Ventaneando , Itatí Cantoral dijo que “yo quise mucho a Tití porque se murió su hermana hermosa. Justamente le dedicamos la función (...) Imagínense, yo a Camila Sodi también la amo mucho y le dedicamos una función de Cabaret y muchas cosas más, yo adoré a Tití, tuve el gusto de conocerla y que en paz descanse”.

¿Habló con Thalía? Al preguntarle a Itatí Cantoral si pudo hablar con Thalía, la actriz aseguró que "hablé, sí, sí la ví".

¿Tuvo una mala relación con Pedro Fernández?

En otros temas, Itatí Cantoral negó que haya existido una mala relación con Pedro Fernández cuando coincidieron en una telenovela, aunque sí admitió que el cantante mantuvo una distancia para evitar rumores o especulaciones de un posible romance.

“Lo único que fue muy respetuoso, no teníamos ningún contacto, o sea, ni siquiera platicábamos como amigos, a lo mejor, para evitar los rumores. Él tiene una familia muy bonita, yo los quiero mucho”, sentenció.

“Si me vinieran a decir que actúo con Pedrito Fernández, yo diría: ‘¿Dónde? ¿Cuándo firmo?’. Sin embargo, hay ciertos actores, obviamente, no voy a decir que no son como Pedro Fernández, es un excelente compañero”, agregó. Itatí habló en la función de estreno de su compañero Flavio Medina, quien se integró al musical ‘Cabaret’.

¿Qué dijo Flavio Medina?

“Yo estoy encantado, contento, emocionado, nervioso, feliz de estar caminando en este Berlín nuevamente con Itatí, que tuvimos la oportunidad hace 20 años de estar juntos, yo hacía otro personaje, pero bueno, ahora estoy encantado de estar al lado de Itatí, la estamos pasando muy bien”, finalizó.

