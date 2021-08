Cover de J Balvin y Metallica rompe récord por “no me gusta” en Youtube.

J Balvin es uno de los cantantes más populares y queridos por el público desde hace algunos años; sin embargo, recientemente, causó polémica con un cover de la banda Metallica.

Te puede interesar: Se acaban a J Balvin por la colaboración que hizo con Metallica.

Dicho tema está dando de qué hablar y no precisamente por la fusión musical que se consumó, sino por reunir más no me gusta en la plataforma YouTube.

Y es que los internautas no quedaron satisfechos con el resultado de la famosa canción de Metallica, Wherever I May Roam, que ha logrado reunir más de 169 mil no me gusta, contra 71 mil corazones rojos.

Este tema forma parte del álbum de celebración a los 30 años del disco Black de la banda estadounidense, quienes tuvieron su auge en la década de los años 80 y 90. En este material tributo, también se unieron intérpretes como Juanes, Mon Laferte y Ha*Ash.

Las colaboraciones más famosas de J Balvin

J Balvin se ha convertido en uno de los cantantes del momento, por ello es muy común escuchar colaboraciones del colombiano tanto en inglés como en español.

A continuación, te presentamos algunas de sus colaboraciones:

Safari con BIA, PHarell Williams y Sky.

Hey ma con Pitbull y Camila Cabello.

Mi gente con Willy William y Beyonce.

Lean On con Major Lazer, Farruko & MO.

Sorry con Justin Bieber.

También te puede interesar: Captan a J Balvin orinando en la calle y lo destrozan. (VIDEO)

En español destacan temas como: La frontera, Caliente, Un día, La respuesta, Desde esa noche, Poblado y Ginza.