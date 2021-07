Se acaban a J Balvin por la colaboración que hizo con Metallica.

Luego de que Metallica anunciara la lista de colaboraciones con artistas latinos, ya salió el tema con J Balvin, ¡y lo destrozaron en redes sociales!

Ya se lanzó la colaboración de J Balvin con Metallica, ¡y se lo acabaron en las redes sociales! ¿Qué se opinó? Te contamos los detalles...

Colaboración J Balvin con Metallica.

Hace unas semanas te contamos que una de las bandas más reconocidas del mundo desde hace tres décadas, Metallica, celebraría su 30 aniversario con un álbum poco convencional, pues el Metallica The Black List, tendría colaboraciones con artistas como J Balvin, Juanes, Mon Laferte y Miley Cyrus. ¡¿Y qué creen?! Que ya lanzaron la canción con J Balvin, pero la respuesta no fue la esperada, ¡se lo acabaron en redes sociales!

J Balvin lanzó su versión de “Where ever I May Roam”; pero la canción desató opiniones divididas entre los fanáticos de Metallica. Y es que la mayoría criticó los cambios que sufrió la canción gracias a Balvin, en especial por las pistas de trap que se incluyeron en el cover, ¡piensan que al principio la canción no se parece nada! Incluso hicieron comentarios como “la canción de J Balvin con Metallica es como cuando la maestra te dejaba hacer trabajos en equipo, cada quien hacía su parte por separado y al final los juntaban”. ¿Será?

La fusión del reggaetón con rock, no gustó a los seguidores de la banda. Al contrario, con el estreno del cover de “The Unforgiven”, que estuvo a cargo de Ha*Ash, que gustó mucho más, ¡incluso tiene un toque de mariachi!

¿Ya escuchaste la canción?

Recordemos que el nuevo disco de Metallica también cuenta con colaboraciones de Juanes, Mon Laferte, Elton John, Miley Cyrus, entre otros. Ya escucharemos los otros temas.

