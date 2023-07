J-Hope de BTS sorprende al ARMY con carta desde el servicio militar.

🦋 | Carta de Hoseok en Weverse



ARMY!!, Has estado bien verdad?? 🫡❤️‍🔥 💜 Buen fin de semana 💜



Después de completar mi capacitación en la Brigada de Entrenamiento de la División 36, Batallón White Tiger +



