Lanzan tráiler de la nueva película Jackass Forever. (VIDEO)

Jackass Forever era un popular programa de televisión en donde un grupo de amigos realizaba peligrosas acrobacias y cumplía con retos extremos, por lo que todos sus fieles seguidores quedaron completamente sorprendidos, pues recientemente se anunció que están de regreso con Johnny Knoxville a la cabeza, como en los viejos tiempos.

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A través de sus redes sociales, Paramount dio a conocer el primer avance de la película protagonizada por el mismísimo Johnny Knoxville, al lado de Steve-O, Chris Pontius, Dave England, Wee Man, Danger Ehren y Preston Lacy; además, la sorpresa es que estarán acompañados por nuevos integrantes.

La diversión está de vuelta, nuestros idiotas favoritos regresaron con más comedia absurda y situaciones peligrosas. No te pierdas a Johnny Knoxville y a su equipo en #JackassPorSiempre

El adelanto que pudimos ver en el tráiler

En el tráiler se puede observar todo tipo de peligrosas acrobacias: hombres disparados por cañones, muros falsos, manos mecánicas gigantes, paracaídas gigantes, toros embistiendo, explosiones, tarántulas, serpientes, gente electrificada, fuegos artificiales, caídas, y todo tipo de irreverencias.

ADVERTENCIA: Las acrobacias peligrosas en esta película fueron realizadas por profesionales, así que ni tú ni tus tontos amiguitos deben imitarlas

Recordemos que la primera emisión del programa se dio el primero de octubre de 2001 y terminó al año siguiente, mismo año en que se lanzó la primera película en cines, la cual tendrá una secuela este año.

Para Jackass Forever se incluye prácticamente todo el elenco original, salvo Bam Marguera, quien salió por problemas con la producción, sin contar a Ryan Dunn, quien murió en 2011 en un accidente de auto.

Celebrando la alegría de estar de vuelta con tus mejores amigos y un disparo perfectamente ejecutado para el dingdong, el equipo de idiotas original regresa para otra ronda de divertidos, tremendamente absurdos y a menudo peligrosas demostraciones de comedia con un poco de ayuda de un nuevo elenco emocionante

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