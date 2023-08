En charla exclusiva con Pati Chapoy, titular de Ventaneando, Jaime Camil habló sobre cómo lo contactaron para encarnar a Vicente Fernández en la bioserie “El Rey”, la única autorizada por la Familia Fernández y que se estrenará el próximo lunes a través de la pantalla de Azteca UNO.

¿Qué dijo Jaime Camil?

Al preguntarle a Jaime Camil sobre quién lo contactó para interpretar al ‘Charro de Huentitán’, el actor declaró que “a mí me estaba buscando Caracol durante 3 o 4 meses y no sé por qué varias agencias de casting en México me bloqueaban: ‘No, él no puede, él no quiere, trabaja en Estados Unidos, no le interesa hacer nada en México’”.

Jaime Camil compartió el proceso para convertirse en Vicente Fernández

“Un amigo mío, productor de cine, mi coproductor en “Las píldoras de mi novio”, Jay Weisleider, me dice: ‘oye mi amiga, Lissette Osorio, de Caracol, te está buscando”, declaró Jaime Camil y aseguró que fue así como se enteró que lo estaban buscando para hacer la serie de Vicente Fernández.

¿Quién lo propuso para interpretar a Vicente Fernández?

Sobre quién lo había propuesto para interpretar a Vicente Fernández, Jaime Camil aseguró que nadie de la Familia Fernández, sino más bien la producción de Caracol. “No sé realmente los arreglos internos entre Caracol y la Familia Fernández, pero sí supe que la Familia Fernández pidió que Caracol una vez que tuviera su cast armado se lo presentaran para dar su visto bueno y así fue cuando la familia supo que yo estaba como candidato”.

¿Cómo conoció a los hijos de Vicente Fernández? Jaime Camil declaró que jamás tuvo relación ni contacto con el finado cantante; sin embargo, formó una bonita amistad con Alejandro Fernández, con quien coincidió en la película de “Zapata”.

¿Cómo logró interpretar a Vicente Fernández?

Jaime Camil dijo que interpretar al cantante mexicano fue bastante complicado porque “obviamente la orden de Caracol, de los directivos y de los directores era mantenernos total y absolutamente alejados de la imitación y de la parodia. La serie es un drama y te dice la difícil vida por la que tuvo que pasar Vicente, de venir de nada, de absolutamente cero, a lo que se convirtió”.

“Fue un proceso bastante demandante, muy bonito porque yo también acababa de perder a mi padre y en la lectura del guión es cuando nos enteramos que Vicente entró al hospital. Muchos momentos fue de cerrar el guión y decir no puedo más. Me salía a berrear diez minutos y ya entraba”, recalcó.