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Jaime Camil compartió el proceso para convertirse en Vicente Fernández

Jaime Camil habló en exclusiva con Pati Chapoy sobre cómo se enteró que lo estaban buscando para interpretar a Vicente Fernández en su bioserie “El Rey”.

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Escrito por: Javier Arroyo | Marktube

En charla exclusiva con Pati Chapoy, titular de Ventaneando, Jaime Camil habló sobre cómo lo contactaron para encarnar a Vicente Fernández en la bioserie “El Rey”, la única autorizada por la Familia Fernández y que se estrenará el próximo lunes a través de la pantalla de Azteca UNO.

¿Qué dijo Jaime Camil?

Al preguntarle a Jaime Camil sobre quién lo contactó para interpretar al ‘Charro de Huentitán’, el actor declaró que “a mí me estaba buscando Caracol durante 3 o 4 meses y no sé por qué varias agencias de casting en México me bloqueaban: ‘No, él no puede, él no quiere, trabaja en Estados Unidos, no le interesa hacer nada en México’”.

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“Un amigo mío, productor de cine, mi coproductor en “Las píldoras de mi novio”, Jay Weisleider, me dice: ‘oye mi amiga, Lissette Osorio, de Caracol, te está buscando”, declaró Jaime Camil y aseguró que fue así como se enteró que lo estaban buscando para hacer la serie de Vicente Fernández.

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¿Quién lo propuso para interpretar a Vicente Fernández?

Sobre quién lo había propuesto para interpretar a Vicente Fernández, Jaime Camil aseguró que nadie de la Familia Fernández, sino más bien la producción de Caracol. “No sé realmente los arreglos internos entre Caracol y la Familia Fernández, pero sí supe que la Familia Fernández pidió que Caracol una vez que tuviera su cast armado se lo presentaran para dar su visto bueno y así fue cuando la familia supo que yo estaba como candidato”.

¿Cómo conoció a los hijos de Vicente Fernández?

Jaime Camil declaró que jamás tuvo relación ni contacto con el finado cantante; sin embargo, formó una bonita amistad con Alejandro Fernández, con quien coincidió en la película de “Zapata”.

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¿Cómo logró interpretar a Vicente Fernández?

Jaime Camil dijo que interpretar al cantante mexicano fue bastante complicado porque “obviamente la orden de Caracol, de los directivos y de los directores era mantenernos total y absolutamente alejados de la imitación y de la parodia. La serie es un drama y te dice la difícil vida por la que tuvo que pasar Vicente, de venir de nada, de absolutamente cero, a lo que se convirtió”.

“Fue un proceso bastante demandante, muy bonito porque yo también acababa de perder a mi padre y en la lectura del guión es cuando nos enteramos que Vicente entró al hospital. Muchos momentos fue de cerrar el guión y decir no puedo más. Me salía a berrear diez minutos y ya entraba”, recalcó.

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