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Observadores contra sobrevivientes en el Concejo Tribal | Survivor México 2024
El primer Concejo Tribal de la penúltima semana de Survivor México 2024 estuvo lleno de emociones y nuevas peleas entre los sobrevivientes y los observadores.
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Survivor México 2024 | Avance programa 57 | Un Concejo Tribal diferente
Los sobrevivientes cada vez más en riesgo de ir al Juego de Extinción. Una vez más duro enfrentamiento entre los observadores contra sobrevivientes.
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CONTENIDO EXCLUSIVO | Todo lo que no viste del treceavo Concejo Tribal | Survivor México 2024
Un polémico Concejo Tribal, Gaby posee el Collar de Inmunidad Individual con el poder de sentenciar directamente a alguien. Edwin, Chile y Lobo son los más votados.
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CONTENIDO EXCLUSIVO | Todo lo que no viste del octavo Concejo Tribal | Survivor México 2024
El último Concejo Tribal de Survivor México antes de la fusión fue uno de los más sorprendentes, Halcones tendrán que despedirse de un sobreviviente de su tribu.
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Janette Morales | Survivor México 2024
Janette Morales llega a Survivor México a superar sus miedos, ya que tiene miedo de enfermarse o accidentarse, pero eso no logrará detenerla pues viene dispuesta a todo.
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