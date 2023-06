Jaydy Michel aclara el estado emocional del cantante Alejandro Sanz.

Jaydy Michel, expareja sentimental de Alejandro Sanz y madre de su hija Manuela, de 21 años, rompió el silencio en torno al estado emocional del cantante luego de que hace unos días éste destapara en sus redes sociales que se encontraba profundamente triste y deprimido.

Durante una visita que realizó a España, la exmodelo mexicana y actual pareja del futbolista Rafael Márquez, aseguró estar en contacto con el cantante y le aplaudió el haber hecho público el trance por el que está pasando.

¿Qué dijo Jaydy Michel?

En un breve encuentro con los medios, entre ellos Ventaneando, Jaydy dijo desconocer el por qué del malestar de Alejandro Sanz pero declaró que ha “estado en contacto con él y son cosas que yo creo que pueden suceder y me parece maravilloso que él haya dado luz cuando no suele abrirse en esos aspectos”.

“Yo creo que es muy valiente por su parte. Mi hija le ponía el otro día ‘fuerte y valiente’ y yo creo que es así, todos pasamos por malos momentos y el que alguien se abra y lo diga, yo creo que es de agradecer y sobre todo de respeto porque ya empiezan las especulaciones y las cosas y creo que justamente lo que él pide es lo contrario”, agregó.

Jaydy Michel también agregó que “hay muchos temas con jóvenes o personas simplemente de cualquier edad que pasan por momentos de dificultad emocional; sin embargo, no le damos voz y cuando alguien lo dice es como para, no sé si aplaudir, pero para agradecer”.

¿Qué dijo sobre la ruptura de Alejandro Sanz con Rachel Valdés? Sobre la ruptura de Alejandro Sanz con la artista plástica Rachel Valdés en medio de esta crisis, Jaydy se limitó a responder que “es un caballero y yo creo que está siendo como él es”.

¿Paloma Cuevas ya la invitó a su boda?

En otros temas, la exmodelo dijo no estar enterada de la próxima boda entre su amiga Paloma Cuevas y Luis Miguel. “No sé qué decirte porque yo nunca, o sea. No sé, te juro que no tengo ni idea y sería muy atrevido decir cualquier cosa”.