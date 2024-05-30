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Lobo eliminado en el Juego de Extinción | Survivor México 2024
Rasta y Lobo son enviados al Juego de Extinción, para enfrentarse en una difícil prueba por continuar su aventura y llegar a la semana final de Survivor México 2024.
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CONTENIDO EXCLUSIVO | Todo lo que no viste del Concejo Tribal 15 | Survivor México 2024
Un difícil Concejo Tribal, en donde los sobrevivientes ponen el práctica sus estrategias, algunas alianzas han sido traicionadas, por permanecer en Survivor México 2024.
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Sorpresivo Concejo Tribal | Survivor México 2024
El último Concejo Tribal de la penúltima semana no podría ser más emocionante, dos sobrevivientes son enviados al Juego de Extinción a luchar por llegar a la final.
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En juego la inmunidad y una motoneta | Survivor México 2024
Los sobrevivientes se disputarán quizá uno de los Collares de Inmunidad Individual más valiosos de la temporada y además podrán ganar una increíble motoneta.
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Survivor México 2024 | Avance programa 58 | Nueva oportunidad por la inmunidad
A muy pocos días de la semana final, los sobrevivientes deberán luchar por conseguir los más deseados Collares de Inmunidad Individual para mantenerse a salvo.
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Edwin eliminado en el Juego de Extinción | Survivor México 2024
El Concejo Tribal trajo como consecuencia a cuatro sobrevivientes que deberán luchar por permanecer en Survivor México 2024 y uno se despide de su aventura.
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Observadores contra sobrevivientes en el Concejo Tribal | Survivor México 2024
El primer Concejo Tribal de la penúltima semana de Survivor México 2024 estuvo lleno de emociones y nuevas peleas entre los sobrevivientes y los observadores.
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¿Quién ganó el Collar de Inmunidad Individual 27 Mayo 2024? | Survivor México 2024
El primer Collar de Inmunidad Individual está en juego, a pocos días de la gran final, todos desean permanecer el mayor tiempo posible dentro de la aventura.
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Penúltima semana de Survivor México 2024 | Survivor México 2024
La final está cada vez más cerca, los sobrevivientes se enteran de nuevas noticias sobre la final que los pondrán más competitivos que nunca y sobrevivir más tiempo.
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CONTENIDO EXCLUSIVO | Todo lo que no viste del treceavo Concejo Tribal | Survivor México 2024
Un polémico Concejo Tribal, Gaby posee el Collar de Inmunidad Individual con el poder de sentenciar directamente a alguien. Edwin, Chile y Lobo son los más votados.
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