Una mujer descubrió que su jefe drogaba a su madre por rencor.

Una mujer estaba muy preocupada porque descubrió que su patrón drogaba a su madre. Ella también dijo que su patrón pensaba que su madre ya debía morir. Este hombre no quería que lo difamaran con este tipo de mentiras y juraba que era recomendación médica el mantener con medicamentos a su madre.

Una mujer trabajaba en una casa cuando descubrió algo que la impactó. Su patrón drogaba a su madre para mantenerla drogada y había escuchado que él dijo que ya era su momento de morir. Esta señora no quiso creer que las recomendaciones de los médicos era mantener a la señora medicada y que el patrón lo estaba haciendo con una intención muy mala.

El patrón no quería que su trabajadora estuviera diciendo mentiras y acusándolo de drogar a su madre. Quiso defenderse aclarando que su madre sufría de los nervios y que los médicos le habían dicho que era mejor mantenerla con medicamente y así poder evitar alguna crisis que resultara en convulsiones. Él tampoco hizo esperar las faltas de respeto con su trabajadora, aunque lo negara momentos después. Este hombre también dijo que quería que su madre regresara a Cuba porque no tenían una buena relación.

Mi patrón droga a su madre. | Programa del 23 de enero del 2023

La pareja de este hombre aseguraba que tanto él como su suegra eran unas excelentes personas. A pesar de lo que le dijo su prometido de la salud de su madre, ella nunca vio mal a la señora. Una vez que llegó a México, solamente ha podido ver a su suegra dormir y tampoco sabía quién era el especialista que la había medicado con los medicamentes que la hacían dormir tanto.

La madre de este hombre tuvo su momento para aclarar todo lo que había pasado. Aunque no fuera del todo su culpa, quiso disculparse con él por no haber sido la mejor madre para él. También reveló que cayó en una fuerte depresión cuando su pareja los abandonó y negó tener alguna enfermedad, como había dicho antes su hijo a varias personas, incluidas su pareja y su trabajadora.

La expareja de ese hombre fue una sorpresa para todos, en especial para su prometida. Ella reveló que los dos esperaban un bebé, pero su expareja decidió abandonarla a su suerte. Ella no quería reclamarle nada, solamente quería que la verdad se supiera.