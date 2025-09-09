EXCLUSIVA: Reaparece Jezzini en Venga La Alegría, y esto dijo sobre su desaparición de redes sociales

Tras varias semanas ausente de las redes sociales, Jezzini estuvo en Venga La Alegría para aclarar las dudas sobre cómo se encuentra y por qué eliminó todo su contenido. Sin embargo, para buena parte del público, todavía queda mucho qué responder.

Jezzini ahora tiene un nuevo nombre y un marcado cambio de imagen.

¿La culpa es de la hipnosis? ¡Así apareció Jezzini, ahora Zinni, en Venga La Alegría! TV Azteca [VIDEO] Jezzini, ahora Zinni, apareció en televisión nacional dentro de Venga La Alegría, generando conmoción entre sus seguidores y millones de espectadores. Aquí el video completo.

Jezzini reaparece en Venga la Alegría. Esto fue lo que dijo

Mohamed Ramiro Jezzini Cantú fue invitado en el foro de Venga La Alegría, y apareció con una imagen completamente diferente a la que le conocemos. Llevaba una peluca lacia y negra con un corte ‘lob'; vestía un overol negro y una playera blanca sencilla. Eso sí, llevaba su característico bigote como siempre.

El influencer y actor aseguró que fue “hipnotizado” y ahora llevará el nombre de Zinni. “Hace unas semanas me fui a hipnotizar... Siempre que digo que me fui a hipnotizar suena como un piano súper tétrico”, comenzó su explicación.

Visiblemente nervioso, aseguró que fue a hipnotizarse para dejar de fumar; esto último lo señaló con mímica. “Cuando estaba en ese estado máximo de relajación, escuché como un ¡PUM!”. El influencer dice que “una voz” lo invitó a ser esa persona que siempre había querido ser, por eso dejó las redes sociales y borró todo su contenido.

Para la sorpresa de Flor Rubio y Ricardo Casares, aseguró que este mismo martes 9 de septiembre hará un importante anuncio en sus redes sociales. “México, estoy bien. Me llamo Zinni y tengo algo que decirles hoy”.

Como adelanto, Zinni dijo que ahora todo va a cambiar. “Bienvenido a mi Big Bang”.

