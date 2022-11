Tras estar al borde del divorcio, JLo y Ben Affleck reaparecen juntos. (VIDEO)

La pareja ha generado mucha repercusión desde que se casaron en julio debido a que literalmente ha pasado de todo en estos 4 meses juntos. Ahora la novedad pasa porque tras estar al borde del divorcio, JLo y Ben Affleck reaparecen juntos a partir de un video.

Los reconocidos Bennifer habían sido objetos de rumores hasta no hace muchas semanas atrás. Varios medios de Estados Unidos afirmaban que la relación no estaba pasando por el mejor momento como también decían que la separación era una posibilidad concreta pero por lo visto eso no se va a materializar al menos en estos mismos instantes.

¿Cómo reaparecieron juntos JLo y Ben Affleck?

Jennifer López y Ben Affleck se dejaron ver en el evento de Ralph Lauren Spring 2023 Fashion Experience y reaparecieron muy enamorados. El video en cuestión fue subido al Instagram de la Diva del Bronx y en el se le puede ver al lado del actor y director muy cariñosa, sonriendo y abrazándolo mientras el ganador al Oscar a Mejor Película por Argo solo sonríe. Y es que, aunque ninguno dice palabra alguna, el clip tiene un audio muy tierno en el que se escucha decir: "¡Chicos, lo logré! Encontré a la persona que me hace más feliz de lo que lo he sido”.

Posteriormente Affleck se mostró más sonriente para con su esposa mientras los dos sonríen mutuamente y dejan ver lo felices que están, este video llega para celebrar los tres meses de casados que llevan los dos artistas. Hasta el momento el romántico clip en el que reaparece la pareja se ha llenado de miles de me gusta y comentarios en los que no dejan de halagar lo felices y contentos que se ven.

En 2021 López y Affleck sorprendieron a propios y extraños al elegir darse una segunda oportunidad como pareja. Vale la pena recordar que estuvieron juntos a inicios de los 2000 y que se comprometieron y estuvieron muy cerca de casarse pero de manera inesperada no aconteció. Desde entonces cada uno tuvo sus respectivas parejas, algunas con las que compartieron muchos años, y nada hacía presuponer que hubiera un nuevo capítulo en esta historia. Las cosas no quedaron en un simple retorno a la vida de pareja sino que también optaron por casarse en julio en una ceremonia en Las Vegas que fue también muy poco esperada.