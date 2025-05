Joe García asegura que es hijo legítimo de Juan Gabriel

En septiembre de 2019, tan solo tres años después de la muerte de Juan Gabriel, un hombre llamado Joe García emergió en California, Estados Unidos para sumarse al rosario de hijos que reclamaban la paternidad del famoso Divo de Juárez; sin embargo, su testimonio no prosperó en medio de otros reclamos mucho más mediáticos como el de Joao Aguilera, quien intentó impugnar el testamento en el que Iván Aguilera, hijo mayor y legalmente registrado por el cantante, fue nombrado heredero universal.

Pero, a casi nueve años de la partida del cantautor, Joe García ha vuelto a dar la cara para, según dice, saber la verdad de lo que le ocurrió a su padre, también para indagar el por qué Iván se quedó con todo su legado. Así se lo dijo al abogado Guillermo Pous en una llamada telefónica en la que explica su curioso origen, afirma que es producto de una relación que Juan Gabriel habría tenido en su adolescencia con una prima-hermana llamada María Linda Rodríguez, también dice que Juan Gabriel lo creyó muerto y que, al enterarse de que vivía intentó buscarlo inútilmente en Palm Springs, donde fue criado.

Joe no se enteró que era su padre hasta la muerte de su madre, aquí la curiosa e inquietante llamada que Pous, quien fue albacea de la sucesión testamentaria de Juan Gabriel, recibió de manera inesperada la noche de este martes 6 de mayo.

¿Cómo fue la llamada que Guillermo Pous sostuvo con Joe García?

Guillermo Pous: “Bueno”.

Joe García: “Sí, buenas tardes, tenía una llamada de usted”.

Guillermo Pous: “¿Quién habla?”.

Joe García: “Joe”.

Guillermo Pous: “¿Quién es Joe, perdón? Habla Guillermo Pous”.

Joe García: “Hola, buenas tardes. He tratado de comunicarme con usted señor Guillermo Pous y lo que pasó cuando fui a buscar a mi padre de sangre en el 2014”.

Guillermo Pous: “¿Quién es su padre de sangre?”.

Joe García: “Usted lo conoce como Juan Gabriel. Mire, cuando yo fui a buscar a mi papá la primera vez casi muero por buscarlo y luego, la segunda vez que que ya vi a mi papá, que fue en 2014, a él le comentaron que yo estaba muerto y yo no soy de México, yo soy de USA y si usted sepa, mi mamá es María Rodríguez, que es prima-hermana de mi papá. Mi papá y mi mamá, cuado eran jóvenes me tuvieron a mí por accidente y cuando mi mamá me comentó antes de que muriera, me dijo muchas cosas”.

Guillermo Pous: “Dígame, ¿quién le dio mis datos?”.

Joe García: “Yo lo busqué por accidente señor Guillermo Pous”.

Guillermo Pous: “¿Cuál es la intención de haberme buscado?”.

Joe García: “Porque yo quiero que mi papá descanse, yo siento, la verdad que él no está descansando, yo siento que algo grave le pasó solo porque yo llegué a Estados Unidos”.

Guillermo Pous: “Pero no entiendo, perdón, ¿qué es lo que usted busca?”.

Joe García: “Mire, lo que le trato de decir es que mi papá me compró una casa en Palm Springs cuando supo de mí en el 2014 porque mi mamá me confesó la verdad en 2014, antes de su muerte”.

Guillermo Pous: “Lo que quiero que me diga es: ¿Para qué me buscó y en qué le ayudo?”.

Joe García: “Porque yo quiero saber la verdad de qué está pasando, por qué Iván se quedó con todo cuando a mí me dijeron que en ese tiempo Iván era su contador y corrió a Jesús Salas, Laura Salas y, por lo que yo tengo entendido él apoyaba a estos muchachos que eran adoptados por ellos en la casa de Ciudad Juárez”.

Guillermo Pous: “Iván Aguilera fue nombrado heredero universal de Alberto Aguilera en su testamento y esa es la única razón”.

Joe García: “Quiero pelear por mi papá”.

Guillermo Pous: “¿Pero pelear qué?”,

Joe García: “Yo siento que le han robado”.

Guillermo Pous: “No hay ninguna duda del testamento que hizo don Alberto, no hay ninguna duda que el heredero universal era Iván Aguilera y no hay ninguna duda de que las cosas se hicieron conforme a la ley en México y Estadods Unidos”.

Joe García: “Yo sí quiero decirles que voy a pelear para saber la verdad”.

Guillermo Pous: “Adelante, tiene toda la libertad y se lo estoy diciendo porque va a perder el tiempo así como todas las personas que pretendieron impugnar esa sucesión, demandar a las personas o a la persona que salió beneficiada. Lo único que se hizo es respetar la voluntad de don Alberto y que Iván Aguilera fuera su heredero. Todo se hizo jurídicamente perfecto”.

Por cierto, en su cuenta de Instagram, Joe García ha publicado diversas fotos de su infancia y del propio Juan Gabriel con el ánimo de probar su parecido.