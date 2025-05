Este es el estado de salud de Linet Puente tras aparecer con monitor cardíaco en Ventaneando

Linet Puente, conductora de espectáculos de Ventaneando, encendió las alarmas luego de aparecer en el programa con un monitor cardíaco (Holter).

El monitor cardíaco forma parte de una serie de estudios clínicos a los que se sometió Linet Puente para determinar su padecimiento, pues lleva varios meses sintiéndose mal y presentando presión arterial baja.

¿Qué dijo Linet Puente sobre su salud?

A través del Instagram de Ventaneando, Linet Puente declaró que existen “muchas preguntas del por qué traemos estos chuponcitos y estas cosas aquí, parece un collar muy excéntrico de la Gala del Met”.

“Esto es un holter, tampoco crean que yo soy médica para dar la explicación científica tal cual. Sé que este aparatito lo que te hace es, medirte la frecuencia cardíaca y checar cómo están las cuestiones del corazón porque, resulta que ya tengo varios meses, si ustedes me siguen en las redes sociales han de haber (visto) que no me he sentido tan bien”, agregó.

¿Qué tiene Linet Puente? La conductora reveló que decidió acudir al médico luego de un episodio que tuvo con su hijo Noah cuando lo estaba bañando.

“Se me baja muchísimo la presión, a cada rato hemos tenido que estar llamando a la gente de aquí para que me ayuden a tomar la presión y sí, la he tenido bastante baja y hace poco tuve un episodio en donde platicando con Noah, lo estaba terminando de bañar y se me fue la onda, no pude hablar, digamos que subió el agua al tinaco, pero no bajó”, recalcó.

“Tenía muy claro lo que le quería decir y no podía hablar, entonces nos preocupó, fui a ver al neurólogo y me mandó a hacer una resonancia magnética y unos estudios de laboratorio y finalmente fue un ecocardiograma y el holter, entonces, este es el proceso de todos esos estudios para ver qué es lo que tengo”, agregó Linet Puente.

¿Cuál es el estado de Linet Puente?

Hasta el momento, Linet Puende no ha recibido un diagnóstico sobre el origen de sus malestares, pero aseguró que en cuanto lo sepa compartirá los resultados con el público.

“Ya les mantendremos informados porque así como Ventaneamos la vida de los demás, les contamos también sobre la nuestra, gracias por sus preocupaciones, todo bien”, finalizó Linet Puente.