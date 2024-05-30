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Sorpresivo Concejo Tribal | Survivor México 2024
El último Concejo Tribal de la penúltima semana no podría ser más emocionante, dos sobrevivientes son enviados al Juego de Extinción a luchar por llegar a la final.
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Observadores contra sobrevivientes en el Concejo Tribal | Survivor México 2024
El primer Concejo Tribal de la penúltima semana de Survivor México 2024 estuvo lleno de emociones y nuevas peleas entre los sobrevivientes y los observadores.
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CONTENIDO EXCLUSIVO | Todo lo que no viste del octavo Concejo Tribal | Survivor México 2024
El último Concejo Tribal de Survivor México antes de la fusión fue uno de los más sorprendentes, Halcones tendrán que despedirse de un sobreviviente de su tribu.
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FOTOS | Las tribus se enfrentarán por un sartén, elotes y lámparas en Survivor México 2024
¿Te perdiste la prueba por una jugosa recompensa en Survivor México 2024? Te mostramos todo lo que sucedió en la galería exclusiva de Survivor México 2024.
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John Guts | Survivor México 2024
John Guts llega a Survivor México haciendo su sueño hecho realidad y todo un reto, pues no existe otra competencia tan demandante tanto física como emocionalmente.
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