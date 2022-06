Johnny Depp llevaría de nuevo a juicio a Amber Heard: ¿Por qué?

Luego de que el jurado de Fairfax fallara a favor de Johnny Depp en el juicio por difamación que enfrentó contra su exesposa Amber Heard, una nueva controversia se podría desatar después de las nuevas declaraciones de la actriz de “Aquaman”.

Programa del 21 de abril de 2022 | Continua el juicio de Depp y Amber Heard.

Heard sigue firme en que Johnny Depp ejerció violencia en su contra, así lo confirmó a la cadena NBC donde declaró que está “aterrorizada” de que su exesposo la vuelva a demandar por difamación.

“Por supuesto, y lo haré hasta la muerte. Sé lo que me pasó. Estoy aquí como superviviente. Hasta mi último día, mantendré cada palabra de mi testimonio”, declaró Amber Heard a la cadena NBC.

“Tengo miedo de que, sin importar lo que haga, sin importar lo que diga o cómo lo diga, cada paso de que dé presentará otra oportunidad para silenciar, que supongo que es lo que debe hacer una demanda por difamación: es destinado a tomar tu voz”, declaró la actriz a Amber Heard.

Cabe recordar que la actriz deberá pagarle a Depp la cantidad de 10,3 millones de pesos después de que una jueza le redujera la sanción inicial de 15 MDD, no obstante, recibirá la cantidad de 2 millones de pesos por parte del actor de “Piratas del Caribe”.

La actriz la está pasando mal después de que el actor prometiera que lograría una humillación global de su exmujer: “Sé que prometió eso. No soy una buena víctima. Lo entiendo. No soy una víctima agradable. No soy una víctima perfecta. No soy una santa. No estoy pidiendo gustar a nadie. Pero cuando testifiqué le pedí al jurado que solo que me viera como persona y que escuchara sus palabras, su promesa de hacer esto. Prometió humillarme. Prometió arruinarme. Es tan duro como suena”.

Te podría interesar: Estas son las primeras imágenes de Amber Heard tras perder juicio.

Amber Heard confiesa que se comportó de forma horrible

“Cuando vives en la violencia y se convierte en algo normal, como he testificado, tienes que adaptarte. Adoptas estrategias para sobrellevarlo… Si eso significa la diferencia entre una nariz rota o una mejilla adolorida lo haría”.

“Hice y dije cosas horribles y lamentables a lo largo de mi relación. Me comporté de una manera horrible, casi irreconocible para mí. Hay muchas cosas de las que me arrepiento”.



“No mi importa lo que se piense de mí, ni los juicios que se quieran hacer sobre lo que ocurrió en la intimidad de mi casa, en mi matrimonio, a puerta cerrada. No creo que la persona promedio deba saber esas cosas. Y por eso no me lo tomo como algo persona. Pero incluso alguien que esté seguro de que soy merecedora de todo este odio y virulencia, incluso si piensas que estoy mintiendo, ni siquiera podrías mirarme a los ojos y decirme que crees que en las redes sociales ha habido una representación justa. No puedes decirme que crees que esto ha sido justo”.