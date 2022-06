Estas son las primeras imágenes de Amber Heard tras perder juicio.

Ha finalizado una de las instancias judiciales más comentadas en años y tal vez en la historia, por lo que a partir de ello sus protagonistas retornaron a su vida normal o eso intentan al menos. En el marco de esta situación, han salido las primeras imágenes de Amber Heard tras perder el juicio contra Johnny Depp.

La actriz fue la gran perdedora de la instancia, pues el Juzgado de Virginia la halló culpable de haber difamado a su exesposo años atrás y por ello deberá darle 10 millones de dólares como compensación económica por ello.

Vale aclarar que por más que el proceso ya ha finalizado, también ha comenzado la polémica respecto a cómo será el pago pues los defensores de Amber Heard afirman que ella no puede desembolsar esa cifra porque sencillamente no dispone del dinero. A eso hay que agregar que se dice que Depp estaría dispuesto a perdonar ese castigo económico, pero por ahora no hay nada confirmado. Son supuestos aunque en los días próximos pueden haber novedades a partir de algún posible acuerdo de mediación al que lleguen los representantes de ambas partes.

¿Cuáles son las primeras imágenes de Amber Heard tras perder juicio contra Johnny Depp?

La actriz fue vista en Washington DC saliendo de un jet privado en compañía de Whitney Henriquez, su hermana, y una asistente luego de haber estado un tiempo en la ciudad de New York.

5. Amber Heard supuestamente está en quiebra, pero viaja en vuelos privados que suelen ser muyyy costosos. pic.twitter.com/CW7ZVnnRsk — Mario Mojica Cuello (@mariomojc) June 13, 2022

Una vez que pasó un tiempo en la capital de Estados Unidos voló hacia el estado de Virginia donde tiene una propiedad. En cada oportunidad Amber Heard estuvo luciendo un atuendo casual al igual que las personas que la acompañaban y, de más está aclarar, no realizó ninguna declaración al margen de las que había expresado una vez que los letrados dieron su veredicto que favoreció a Johnny Depp.