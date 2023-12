Jon Secada apoya la lucha contra el cáncer de hígado y hepatitis

Con más de 30 años de trayectoria artística, Jon Secada compartió en exclusiva para Ventaneando, cómo a la par de su labor musical, se ha dado el tiempo para luchar y generar conciencia contra el Cáncer de hígado y la Hepatitis c, enfermedad que lamentablemente llevó a la muerte a su padre en 2011, pues desde hace varios años forma parte de una fundación que promueve la información en torno a dichas enfermedades.

¿Qué dijo Jon Secada?

En entrevista exclusiva, Jon Secada dijo que “lamentablemente nuestra comunidad latina es más propensa a padecer Hepatitis C por muchas razones que tienen que ver con que comemos lo que es generacional”.

“Para mí es mucho a pecho porque es lo que le pasó a mí papá, él no sabía nada, no tenía ningún recurso para saber porque venimos a los Estados Unidos con planes de trabajar, de echar para adelante, pero de ahí para adelante no le pones atención a la salud”, añadió el intérprete de “Otro día más sin verte”.

Por su parte, Jon Secada consideró que “esta campaña y los años que he estado ligado a ella, es eso, para crear conciencia de que no (debemos) olvidarnos de nuestra salud, de ir al médico, de hacernos nuestros chequeos y esa es la única manera de poder protegernos y proteger a nuestros hijos”.

“Siempre lo consideré como una responsabilidad, como una extensión de mi carrera, (porque) siendo una figura pública hay que tratar de ser un ejemplo positivo en tantas cosas que tienen que ver con nuestro mundo latino creo que es importante”, finalizó el cantante cubano.