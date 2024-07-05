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Fuerte pelea entre Jorge y Christian durante el Juicio de La Isla
Rey Grupero no pudo asistir al Juicio de La Isla como embajador, en su lugar mandó a Christian y él aprovechó para sacar su coraje del pasado contra Jorge.
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Jorge Losa y Christian Estrada se enfrentan en La Isla
Jorge Losa de los Intensos y Christian Estrada de los Rebeldes se encararán por primera vez en La Isla por temas del pasado ¿Sacarán los trapitos al sol?
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Fernanda explota contra Silverio antes del Juego por el Honor
Rebeldes y Desconocidos se enfrentaron en el Juego por el Honor, pero antes Fernanda explota contra Silverio y pide abandonar La Isla porque ya esta harta.
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Emociones al límite en el reñido Juego por el Castigo en La Isla
Los desafiantes compitieron en equipos para lograr salvarse de un fuerte castigo; Desconocidos y Rebeldes dieron batalla, pero no fue suficiente en La Isla.
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Fuertes confesiones en el Juego por el Brazalete del Poder en La Isla
Desconocidos, Intensos y Rebeldes se midieron individualmente por conseguir un punto extra en el juicio. Incómodas verdades salieron a la luz en La Isla.
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Intensos y Rebeldes tienen conflictos al interior de sus equipos
Los Rebeldes e Intensos comienzan a tener más problemas y discusiones que podrían afectar al equipo y la confianza que han formado hasta el momento.
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Intensos y Rebeldes conocen sus territorios en La Isla
Los Rebeldes se emocionaron al conocer su nuevo territorio en Playa Alta, mientras que Intensos arribaron a Playa Media y Desconocidos a Playa Baja en La Isla.
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Desafiantes de La Isla van a la conquista de los territorios en Mesolongi
Los Rebeldes, Desconocidos e Intensos se disputan Playa Alta y Playa Media en La Isla. Los perdedores experimentarán las carencias de Playa Baja.
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FOTOS | Juego de salvación ¿Quién ganó los brazaletes?
Intensos, Rebeldes y Desconocidos se enfrentaron una semana más para conseguir los preciados brazaletes de salvación y obtener la permanencia en La Isla.
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Los Intensos son los ganadores del juego de Salvación de La Isla
A pesar de los problemas y peleas que han atravesado, los Intensos ganaron el juego de Salvación y estarán a salvo del destierro está semana en La Isla
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