José Eduardo Derbez responde a las críticas por trabajar con su papá.

José Eduardo Derbez volverá a compartir créditos con su papá Eugenio Derbez en el reality de comedia que el nominado al Oscar ha conducido y producido durante sus tres temporadas en su versión mexicana.

Y, aunque esta oportunidad lo llena de ilusión, así respondió a todos aquellos que han asegurado que dicho proyecto lo obtuvo por nepotismo.

Ningún huevo embona, primero dicen ‘que trabajen juntos, que trabajen juntos’ mi papá no tuvo nada que ver, me marcaron muy por aparte. De hecho, yo le marqué a mi papá después, pero te digo, la gente es ‘trabajen juntos, trabajen juntos’ ok, vamos a trabajar juntos '¡Ay no! Es por el papá', entonces no y ya

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Entonces, nunca vas a terminar de estar contento. Desde que entramos a este proyecto, cada quien viene a trabajar como personas diferentes, no vamos a involucrarnos como papá e hijo, cada quien va a hacer su trabajo, fue muy divertido, los dos la gozamos mucho y nada, creo que les va a gustar mucho. Sí, sí es exigente. Es disciplinado, pues por eso está donde está

José Eduardo Derbez celebra su cumpleaños

Por cierto, que ese día José Eduardo Derbez celebró su cumpleaños número 30 y admite que los estragos físicos han comenzado a ser más visibles.

No, sí me preocupan las canas, pero pues también me están gustando, me preocupan las entradas, pero también le estoy agarrando cariño, me preocupa todo. Obviamente, el cuerpo ya no reacciona igual, ya ni en las crudas reacciona igual

En otros temas, José Eduardo Derbez quien se ha caracterizado por ser irreverente, reveló hace unos días que, durante la pandemia, adquirió su propio ataúd.

Hay que estar prevenidos muchachos, es lo máximo mi ataúd, bueno, yo lo amo. Porque me gustan las cosas raras

Pero, ¿acaso ha intentado mantener relaciones íntimas dentro de su rara adquisición?

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