Cristian de la Fuente estuvo a punto de perder la vida.

Cristian de la Fuente contó todo lo que pasó en un asalto en Chile.

El pasado 10 de marzo, justo en vías de celebrar su cumpleaños, el actor chileno Cristian de la Fuente vivió uno de los episodios más dramáticos de su vida en Santiago, pues fue víctima de un asalto del que su hija Laura, de 17 años, resultó lesionada con herida de bala en ambas piernas.

Aunque ahora toma con humor la situación, el actor compartió lo vivido en una visita relámpago que realizó a la Ciudad de México.

“Casi no vengo, estuve a 3 centímetros de no estar acá. Ya me lo tomo con humor porque fueron los 3 centímetros que pasó la bala en mi cabeza, así que tengo que tomármelo con humor y ya no queda de otra”, expresó.

“Gracias a Dios fue un milagro. Nunca pensé que el día de mi cumpleaños lo iba a celebrar así, pero bueno, al final tuve el mejor regalo del mundo: mi hija, dentro de su gravedad, no le pasó tanto y está bien con nosotros”, continuó.

La hija de Cristian de la Fuente continúa en rehabilitación

Laura todavía se encuentra en su proceso de recuperación, pero ha contado con la ayuda de sus seres queridos y los consejos de su mamá.

“Sin duda es una de las cosas más fuertes y terribles. Imagínate, uno no sabe lo que le va a pasar a tu hija. Todo el proceso, desde que la dejé en la clínica, hasta que supimos que no estaba tan grave fue eterno: el día más largo de mi vida”, dijo Cristian de la Fuente a la prensa mexicana.

“Está mucho mejor en rehabilitación”, declaró el actor sobre el estado de salud de su primogénita.

Cristian reconoce el rol fundamental que su esposa Angélica Castro ha tenido para que su hija supere este episodio tan traumático.

“Para mí, Angélica es la mejor mamá del mundo, a parte de ser actriz y conductora de televisión, ella es psicopedagoga. Estudió en la Universidad de Chile, entonces ella me dice ‘no le digas eso a Laura porque la vas a afectar de tal forma’. Ella sabe perfecto lo que sí y lo que no debemos hacer. A veces, uno comete errores como padre”, concluyó.

