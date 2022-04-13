¡Cristian Castro sí le organizó una fiesta a Rafaella!

A raíz de lo publicado en una revista de espectáculos que se asegura que el cumpleaños que Cristian Castro le celebraría a su hija Rafaella en el Hotel After de Montevideo, Uruguay, fue un mero montaje, Ventaneando se puso en contacto con la administración del hotel mencionado por la publicación para corroborar que Cristian Castro, efectivamente, organizó la fiesta el pasado día 3 de abril y que la canceló al enterarse de que la pequeña no viajaría desde Colombia para estar en su festejo de cumpleaños.

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La verdad sobre la fiesta de Cristian Castro para su hija

El incidente se hizo público luego de que Verónica Castro lo diera a conocer a través de sus redes sociales. Esta es la conversación que sostuvimos vía telefónica con un empleado del hotel After de Montevideo, en el que, por cierto, Cristian Castro estuvo hospedado solo un par de días y no varias semanas como se llegó a afirmar.

No, él no está alojado acá en el hotel. Estuvo alojado solo dos noches, hasta el día 5. No, la verdad no tenemos esa información, sí se retiró antes de lo pactado, pero no sabemos hacia donde

Estuvo solo dos o tres noches. Sí, ese evento iba hacer acá, pero se canceló, si es lo que salió en la prensa, la verdad, nosotros no tenemos detalles de eso. Nosotros no lo vimos, él no entraba y salía por la puerta principal del hotel

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Según se aseguró, Cristian Castro decidió radicar desde hace unos meses en Montevideo, Uruguay donde se encuentra a la espera de que le entreguen la casa en la que vivirá la pequeña Rafaella, radicada actualmente en Colombia con su mamá Paola Eraso.

