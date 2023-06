Joven gastó más de 75 mil pesos para ver a Taylor Swift.

Vaya euforia que ha desatado Taylor Swift con su gira “The Eras Tour”, misma que llegará al Foro Sol de la Ciudad de México los días 24, 25, 25 y 27 de agosto; sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, pues muchos fans de la cantante se han quedado sin la oportunidad de adquirir boletos para alguno de sus conciertos.

Muchos fans de la cantante se han quejado amargamente en redes sociales, porque no recibieron el correo, ni el link de “Verified Fan” para unirse a la fila virtual y adquirir boletos, por ello la plataforma encargada de la venta aclaró la dinámica.

¿Cómo comprar boletos para ver a Taylor Swift en México?

Aquellos fans cuya cuenta fue seleccionada y recibieron el link para unirse a la fila virtual, podrán hacerlo una vez que inicien sesión en el portal con la cuenta previamente registrada; sin embargo, esto no garantiza la compra de boletos, ya que depende de la disponibilidad.

La empresa pidió a los fans no comprar códigos para no caer en fraudes o estafas. No obstante, los swifties exigieron revelar cuáles fueron los criterios que se tomaron en cuenta para elegir a las personas seleccionadas para el “Verified Fan”.

¿Fan gastó más de 75 mil pesos?

Muchos que no pudieron comprar boletos, pero hubo otros que sí lo lograron, tal es el caso de un joven que se hizo viral en redes sociales, luego de haber gastado más de 75 mil pesos para ver a la cantante estadounidense en México.

El joven en cuestión compartió un screenshot de la compra que realizó para ver a Taylor Swift en el Foro Sol. Anteriormente había tuiteado: “Tengo que ver a Taylor Swift en el Foro Sol, cueste lo que cueste”, luego mostró que gastó más de 75 mil pesos.

