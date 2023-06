Taylor Swift: ¿Qué hacer en caso de no tener el “Verified Fan”?

Ha sido mucha la euforia que se ha desatado con los conciertos que Taylor Swift dará en México durante el mes de agosto; sin embargo, también existe una gran preocupación por no alcanzar entradas, ya que muchos de los fans de la cantante no recibieron el correo, ni el link de “Verified Fan”, por ello la plataforma encargada de la venta aclaró la dinámica para comprar boletos.

¿Cómo obtener el código de 'Verified Fan' para los conciertos de Taylor Swift? A través de su cuenta de Twitter, Ticketmaster aseguró que no emitió ningún tipo de códigos para acceder a la venta de boletos para los cuatro conciertos que Taylor Swift dará en el Foro Sol de la Ciudad de México.



Los fans que recibieron un mensaje de texto con un link podrán formarse en la fila virtual cuando estén conectados en la plataforma. El enlace fue enviado ayer 12 de julio; sin embargo, muchos no recibieron este mensaje. De igual forma, la empresa le pidió a los seguidores de Taylor Swift no comprar códigos para no caer en fraudes o estafas.

¿Los fans de Taylor Swift están molestos?

A pesar de la postura mostrada por la empresa encargada de la venta de boletos para Taylor Swift en México, los fans de la estadounidense se mostraron molestos por la dinámica usada.

Por ello, le exigieron a la empresa revelar cuáles fueron los criterios que se tomaron en cuenta para elegir a las personas seleccionadas para tener un “Verified Fan”.

Además de esto, algunos fans etiquetaron a la cantante originaria de Pensilvania, para denunciar que la mayoría se quedó sin la posibilidad de obtener acceso a la venta de boletos y, se hicieron presentes en redes con memes.

TE AMO TAYLOR SWIFT PERO NO SE VALE LO QUE ME HICISTE pic.twitter.com/myxOmVdfNm — Danie☽ (@canciondebruma) June 12, 2023

Hoy, con las entradas para Taylor Swift en México pic.twitter.com/8Tcppif3IL — Orlando (@gonzalez16) June 13, 2023

Diosito yo se que no te pedido casi nada pero porfa que si alcancé boletos para el concierto de Taylor Swift: pic.twitter.com/K41j4Ay63Q — La Tia Puercaylor (@LaPuercaylor) June 13, 2023

Todo México en estos momentos con el calor y los correos de Verified Fan para el concierto de Taylor Swift pic.twitter.com/2bWmWcYx61 — Ivs🌞 (Taylor’s Version) (@IvoonGzz) June 12, 2023

Taylor Swift me puso en lista de espera entonces yo bloqueé a Taylor Swift pic.twitter.com/NUD2w8rqBk — Andres Villalpando (@andresinparis) June 13, 2023