Joven se hace viral al bañarse en el río Santa Catarina por no tener agua

Hace unas cuantas semanas, los habitantes de Monterrey estaban pasando por una situación muy crítica por la escasez del agua, por tal razón algunas personas buscaron la manera de poder darle solución a esta situación, al menos en temas de higiene personal.

Por medio de redes sociales, una joven se hizo viral por la manera en la que decidió bañarse, causando gran impacto entre los usuarios. Itzel, como se llama la mujer, tomó la decisión de bañarse en el río Santa Catarina, esto a falta del agua.

Sin embargo, lo que se sabe es que tuvo que recurrir a esta situación por el daño que tuvieron las tuberías a causa del paso de ‘Alberto’, la tormenta tropical que causó estragos en la ciudad.

¿Cómo fue el polémico momento en el río?

A través de la plataforma de TikTok, se puede observar el video en donde Itzel está agarrando agua, mientras se la pasa por su cabello y no solo eso, sino que aplica un poco de shampoo para tener una mejor limpieza.

A los pocos de subir su video, bañándose en el río Santa Catarina, captó la atención de millones de personas, quienes no dudaron en compartir su opinión, entre los que destacan: “No pueden ver algo limpio porque luego, luego van a empuercarlo”, “El momento más humilde de Monterrey y dicen que no es un pueblo”, y “Amiga saca agua en un balde y así no dejas jabón ahí”.

¿Cuál fue la reacción de las autoridades?

El propio director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, comentó que el suministro de agua en la ciudad se encuentra viviendo una situación muy complicada. Actualmente, se están realizando esfuerzos para surtir 15 metros cúbicos de agua por segundo.

