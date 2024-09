Esta es la joven que se viraliza llorando porque ex novio la cambia a un mes de terminar

La era digital permite que los desconocidos se hagan conocidos a nivel nacional y hasta internacional, según el contexto de la imagen o video. Algunas veces los protagonistas están en un momento de vulnerabilidad como la joven que se viraliza llorando en redes sociales tras ver a su ex novio con su nueva pareja y a solo un mes de terminar su relación. Tal cual ha sucedido en otras ocasiones, el videoclip causó gran revuelo en internet, generando miles de comentarios y opiniones divididas entre los usuarios.

¿Qué pasa en el video de la joven que se viraliza llorando en redes sociales?

El video que fue recuperado por la cuenta de X (antes Twitter), @EsdeProfugos, ya suma 1.3 millones de reproducciones, fue compartido en más de mil ocasiones y ha sido comentado por cientos de usuarios. A través del audiovisual, la joven que se viraliza llorando en redes sociales explica su malestar por la publicación de su ex novio.

¿Cuánto tiempo debe pasar para que tu ex pareja pueda subir historias con su nueva pareja sin que te afecte emocionalmente? 👀🤔



pic.twitter.com/IfuNoC6HIJ — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) September 22, 2024

Aunque reconoce que él es libre de hacer lo que quiera, cuestiona por qué decidió compartirlo en internet cuando sabía que ella lo vería. “Va solo un mes y ya está con alguien más”, expresa desconsolada. Sin embargo, la situación se complicó porque la joven seguía en contacto con él, lo que aumentó su frustración. Sus palabras resonaron con muchas personas, quienes entendieron el dolor de ser “reemplazada” tan rápido.

¿Cuál fue la reacción de los internautas?

El video, donde la joven se viraliza llorando en redes sociales, recibió cientos de comentarios. Algunos usuarios la apoyaron, entendiendo su tristeza y señalando que su dolor es legítimo. Sin embargo, otros criticaron su actitud, sugiriendo que debía dejar atrás la relación y no enfocarse en lo que hace su ex pareja. Pese a las críticas, la joven defendió su postura y envió un contundente mensaje: “Si no lo entiendes, es porque no te lo han hecho”.

Este suceso muestra cómo situaciones personales pueden trascender en redes sociales, generando empatía o debate entre los usuarios. La joven se viraliza llorando en redes sociales, y su historia se suma a las muchas que han encontrado un espacio en internet para desahogar emociones profundas y generar conversación sobre el duelo amoroso.

