Juan de Dios Pantoja aseguró que extraña mucho a sus hijos y a Kimberly Loaiza

Fue hace unos días, cuando se dio a conocer que el influencer Juan de Dios Pantoja, estaba pasando por momentos muy difíciles con la madre de sus hijos, la también famosa Kimberly Loaiza. Y es que se filtraron unas imágenes, donde supuestamente el cantante está con otra mujer que no es la madre de sus hijos.

Como era de esperarse, esta situación ha causado un gran revuelo en todas las redes sociales, pues es el mismo Juan de Dios, quien ha asegurado que extraña a sus hijos.

Tenemos un conflicto para saber quién es el verdadero Luisito Comunica, por lo que un jurado experto tomará esta difícil decisión.

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¿Qué siente Juan de Dios Pantoja en estos momentos?

Por medio de su cuenta oficial de X, el joven compartió un mensaje en donde por primera ocasión abrió su corazón y reveló sus sentimientos: “Extraño machin a mis hijos. No es para llamar la atención es para que dejen de hacer esos videos edits de escenas de los niños con canciones tristes, me causan ansiedad la neta”.

Cabe mencionar que cuando se dio a conocer esta posible infidelidad, Juan de Dios rompió en el silencio y admitió esta gran falla a Kimberly, asegurando que estaba arrepentido, pues la madre de sus hijos es el amor de su vida.

Sin embargo, los fans de la pareja, no han tomado de la mejor forma sus palabras, por lo que ha sido muy atacado en las redes sociales, ya que no sería la primera ocasión que comete un error de este tipo.

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Yo ya reconocí mi error por aquí, pero quien merece mis explicaciones y mis disculpas es Kim. Yo puedo ser todo lo peor, pero jamás le tiraría a la mujer de mi vida, la amo y la amare hasta mi último día en esta tierra

Por su parte, Kimberly solo mencionó en sus redes sociales que se tomará un tiempo alejada de las cámaras, pues no está pasando por un buen momento, aunque dejó en claro que tenía una gran decepción.

