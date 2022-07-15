Juan Pablo Medina regresa a las grandes producciones.
Luego de una larga recuperación tras perder un de sus piernas, Juan Pablo Medina anunció que muy pronto lo podremos ver de regreso con dos proyectos.
Durante este año, el actor Juan Pablo Medina ha vivido momentos muy complicados; sin embargo, poco a poco ha tratado de retomar su vida y tan solo a unos cuantos meses de cumplir un año de haberse sometido a un proceso quirúrgico donde le fue amputada su pierna por haber sufrido una trombosis; el famoso ha anunciado que próximamente estará de regreso en dos proyectos.
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Este dato fue revelado, por medio de una entrevista con la empresa Ottobock México en su canal de Instagram, donde el actor mencionó que están por salir dos proyectos en los que aparecerá antes del proceso, por lo que todavía sale con sus dos piernas.
Van a salir dos proyectos que hice antes y también es lindo e impactante un poco verme en algo que pasó antes de todo lo que me pasó
Juan Pablo Medina reveló uno de sus grandes miedos tras su recuperación.
Ante esta situación, Juan Pablo Medina se mostró muy bromista con su prótesis, mostrando que la depresión que algunos medios aseguraron que tenía, es falsa, pero resaltó su entusiasmado por regresar al mundo de la actuación.
Lo que más agradezco dentro de muchas cosas es el apoyo de la gente, eso es el motor principal. Agárrate de la gente que te está apoyando, que te ama porque sí son momentos complicados y cuando te sucede algo así automáticamente te vienen muchas preguntas, dudas y si vas a poder salir de esta, qué va a pasar, cómo va a ser tu vida después, si te van a volver a invitar a trabajar
Por otra parte, Juan Pablo Medina reconoció que una de sus preocupaciones tras la amputación fue el no poder
encontrar trabajo; sin embargo, luego de su recuperación varias producciones se han mostrado interesadas en que el actor forme parte de su proyecto.
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Afortunadamente sucedió y he tenido propuestas de trabajo y pensé que iba a ser complicado. No puedo decir qué es y ahora es muy raro, no quieren que los actores comenten porque quieren esperarse a un momento específico. Voy a regresar a trabajar con amigos y no pude haber regresado en mejor proyecto porque hay amigos. Me siento tranquilo y la producción me ha tratado increíble