Así enfrenta Juan Pablo Medina la pérdida de su pierna.

La vida de Juan Pablo Medina dio un giro de 180 grados en agosto de 2021, cuando fue ingresado de emergencia al hospital en el que le amputaron la pierna derecha debido a una trombosis, desde entonces ha sabido sobreponerse a la adversidad y se ha convertido en un ejemplo de constancia, perseverancia y fortaleza.

En una reciente charla que el actor sostuvo en su cuenta de Instagram, habló del tema y reveló como se encuentra en estos momentos después de aquel suceso por el que casi no la cuenta y que derivó en la pérdida de su pierna.

Después de más de nueve meses, la rehabilitación del actor marcha viento en popa, ya que para poder caminar le fue colocada una prótesis de pierna, la cual presume orgullosamente, así como los avances que ha tenido con esta, mucho de ello es gracias al apoyo de su esposa Jimena Carranza, de sus fans y de su círculo más cercano.

Es así como el actor de 44 años ha podido retomar sus actividades cotidianas de la mejor manera y con una actitud positiva, así lo dejó entrever en la charla que sostuvo en Instagram. “Feliz, feliz, de verdad, estoy en un momento de mi vida muy tranquilo, tengo paz, estoy trabajando muchísimo”.

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Juan Pablo Medina dijo ser afortunado por el apoyo que ha tenido de sus seres queridos, sobre todo en el momento más difícil de su vida.

Los avances de su rehabilitación

Medina suele compartir detalles de su vida en Instagram, donde ha posteado algunos videos en los que se le ve subiendo y bajando escaleras, incluso jugando tenis, lo que demuestra los grandes avances que ha tenido en su rehabilitación.