¿Julián Figueroa tuvo problemas con su esposa tras supuesto beso con fan?

Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y el finado cantante Joan Sebastian, se encuentra en medio de la polémica luego de que se filtraran algunas imágenes en las que aparece besando a otra mujer que no es su esposa Imelda Garza Tuñón.

Julián Figueroa ya está harto de todas las difamaciones en su contra.

En días pasados el hijo del intérprete de “Tatuajes”, “Secreto de amor”, “Diséñame”, entre otros, se negó ha hablar sobre lo sucedido; sin embargo, al ser abordado por las cámaras de Ventaneando en el aeropuerto de la CDMX no tuvo más que hacerle frente a esta polémica y la que tiene que ver con que habría llegado borracho a uno de sus llamados.

“Estoy cansado ya de las difamaciones de esta revista, ya salió el mismo Nicandro a desmentir las acusaciones de que yo había llegado borracho a Televisa. Si mi mismo productor lo está diciendo pues esta ya es una difamación de niveles muy grandes, no, mayúsculos. Yo hasta estoy considerando tomar acciones legales”, declaró.

Sobre las fotos que le tomaron besando a otra mujer que no es su esposa, Julián Figueroa dijo: “Las fotos que me tomaron, fue una chava que se me acercó cuando yo estaba cantando en un lugar al que me invitaron, este, se me acercó, me dio un beso, yo después me acerqué la volví a abrazar, le dije muchas gracias hermosa, no sé qué, platicamos, la llevé a su coche y ya”.

En ese tenor, Figueroa señaló que las fotos fueron sacadas de contexto, aún así reconoció que quizá su forma de actuar no fue la mejor ni la más apropiada, por ello, le ofreció una disculpa a su esposa Imelda Garza Tuñón.

¿Tuvo problemas con su esposa?

“Le ofrezco una disculpa a mi esposa, que creo que es la única a la que le puedo decir algo al respecto, no. A mi esposa que es el amor de mi vida, lo siento si de alguna forma mi comportamiento no fue el mejor”.

Cuando le preguntaron cómo estaba su esposa y qué sucedió entre ambos, Julián señaló que no le agradó para nada la publicación que fue sacada de contexto, por ello, su esposa está enojada y triste.