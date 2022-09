Justin Bieber revela cuál es su estado de salud y por qué canceló sus conciertos.

El cantante canadiense Justin Bieber anunció que hará una pausa en su gira de conciertos “Justice World Tour” debido a complicaciones con el síndrome de Ramsay Hunt, la cual afecta sus nervios faciales.

En junio pasado, Bieber retrasó algunos de sus conciertos debido a un brote de su enfermedad, que le provocó una parálisis facial. Afortunadamente, el cantante pudo regresar a los escenarios y dio seis conciertos en Europa y uno más en el festival Rock in Río en Brasil.

¿Por qué canceló su gira Justin Bieber?

Sin embargo, su regreso a los escenarios fue prematuro y ha mermado en su salud, así lo dio a conocer el intérprete de “Baby” a través de una historia de Instagram. “Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta de que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento”, dijo.

“Después de descansar y consultar con mis médicos, mi familia y mi equipo, me fui a Europa para intentar seguir con la gira. Actué en seis conciertos, pero me pasó factura. Este fin de semana actué en Rock in Río y di todo lo que tengo a la gente de Brasil”, añadió.

El también esposo de Hailey Bieber habló sobre su lucha contra el síndrome de Ramsay Hunt que le provocó una parálisis facial. “A principios de este año, hice pública mi batalla contra el síndrome de Ramsay Hunt, que paralizó parcialmente mi cara. Como resultado de esta enfermedad, no pueda completar la etapa norteamericana del “Justice Tour””.

Por último, Justin Bieber les agradeció a sus fans por su apoyo y comprensión. El cantante tenía pactados diversos compromisos en todo el mundo y cerraría su gira el próximo marzo de 2023. Por el momento se desconoce cuándo retomará sus conciertos.