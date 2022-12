Karely Ruiz le hace un guiño a jugador de la Selección Mexicana.

La Selección Mexicana asestó uno de sus más grandes fracasos en la historia tras quedar eliminada de la Copa del Mundo en Fase de Grupos, algo que no pasaba desde 1978, pues en los últimos ocho mundiales, México había clasificado consecutivamente a los Octavos de Final, pero ese no fue impedimento para Karely Ruiz.

La escuadra dirigida por Gerardo Martino terminó por despedirse de la máxima justa del futbol tras empatar con Polonia, caer ante Argentina y vencer a Arabia Saudita, pero eso no fue suficiente para amarrar su boleto a la siguiente ronda.

Sin embargo, no todo fue malo, ya que vimos a jugadores jóvenes dar la cara y debutar de gran manera en su primera Copa del Mundo, tal es el caso de Luis Chávez y Kevin Álvarez, ambos surgidos de la cantera de los Tuzos del Pachuca.

Kevin Álvarez se pronuncia tras la eliminación de México

El lateral del conjunto hidalguense disputó sus primeros minutos en una Copa del Mundo, motivo por el cual publicó en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje que contó con la peculiar reacción de la modelo Karely Ruiz.

“Triste por no lograr el objetivo, pero feliz de haber logrado un sueño que tuve desde niño. Orgulloso de este grupo y de representar a mi país, México. Muchas gracias a la afición que siempre estuvo alentando hasta el último, lamentablemente no pudimos regalarles esa alegría que se merecían, pero así es el futbol. Queda levantarse y seguir creciendo y soñando”, publicó el lateral mexicano.

¿Qué dijo Karely Ruiz? Sin embargo, lo que llamó la atención fue un peculiar guiño que le lanzó la influencer Karely Ruiz, quien con un emoticón que simula un corazón hecho con las manos comentó la publicación del joven futbolista.

¿Cómo reaccionaron las redes?

La reacción de Karely Ruiz desató infinidad de comentarios en tono de reclamo, como: “No seas chapulina, yo lo vi primero, “Con Kevin no, mija”, “Ay, no, hermana, hay fila”, “Karely no seas así, yo lo vi primero”, “Déjalo en paz, a ti ni te gusta”, “Kevin es mío”, “Aguántala, déjanos algo”, “Llévalo a la luna por mí”, “Noo Kevin noooo”, “Aguas, novia de Kevin ponte las pilas o te quitan a tu viejo”.

Cabe mencionar que el futbolista del Pachuca se ha convertido en un verdadero fenómeno en redes sociales, donde aficionadas mexicanas y extranjeras se han mostrado encantadas con sus atributos físicos, tanto así que durante su participación en la justa mundialista superó los 1.2 millones de seguidores en Instagram.