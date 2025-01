“Yo no he venido a defender la película”, a Karla Sofía Gascón no le importan las malas críticas

Karla Sofía Gascón, protagonista de la película ‘Emilia Pérez’, ha dado mucho de qué hablar tras el impacto de la película en festivales internacionales. Durante la platica que tuvimos con ella en los foros de Ventaneando , la actriz compartió que, aunque sabía que el proyecto tenía un potencial único, nunca imaginó la magnitud de su alcance global. “Cuando recibí el guion, sabía que sería una película de culto, pero no que llegaría a impactar tan terrenalmente”, comentó. Además, destacó el trabajo conjunto de actores y equipo técnico, calificando la experiencia como una “obra maestra” que aborda temas universales como la violencia y la transfobia, sin imponer ideas al espectador.

Karla Sofía Gascón no le importan las malas críticas

Sin embargo, ante las críticas que han circulado en Internet, Karla Sofía fue contundente al señalar que no ha venido a México a defender la película, sino a presentarla. En sus palabras, “lo único que he recibido son aplausos”. La actriz hizo énfasis en que los comentarios negativos en redes sociales, provenientes de cuentas anónimas o falsas, no le afectan. “Lo que diga ‘H34MonjiFive’ en internet no tiene relevancia, porque no sé quién hay detrás”, afirmó con seguridad. Para ella, la respuesta del público real, aquellos que han llorado y agradecido tras ver la película, es lo que verdaderamente importa.

Karla Sofía Gascón en el foro de Ventaneando; revelaciones sobre su posible nominación a los premios Oscar [VIDEO] Recibimos en Ventaneando a Karla Sofía Gascón, protagonista de la película ‘Emilia Pérez’, e hizo algunas revelaciones en exclusiva sobre sus posibles nominaciones a los Oscar.

¿Qué le espera a Karla Sofía tras el éxito de ‘Emilia Pérez’?

Tras el éxito de ‘Emilia Pérez’, la carrera de Karla Sofía Gascón sigue en ascenso. La actriz reveló que tiene varios proyectos en puerta, incluyendo uno relacionado con elefantes en Tailandia y otro de la mano de Armando Bo, ganador del Óscar. “Es una loquera todo lo que está llegando”, expresó emocionada. Además, recalcó la importancia de seguir creando y protegiendo el arte como una herramienta para conectar y evolucionar como sociedad.

Sin duda, Karla Sofía Gascón no solo ha conquistado al público con su interpretación en ‘Emilia Pérez’, sino que también se ha consolidado como una voz que defiende el impacto del cine como arte transformador, sin dejarse intimidar por las malas críticas.