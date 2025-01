Karla Sofía Gascón revela que hizo llorar a los más grandes directores de cine

Este jueves 16 de enero el foro de Ventaneando se vistió de gala con la presencia de la actriz Karla Sofía Gascón, quien protagoniza la premiada y controvertida cinta “Emilia Pérez”, del director francés Jacques Audirad.

¿Qué dijo Karla Sofía Gascón?

“Tengo tantas nominaciones, tantas cosas, mismas que yo siempre que las recibo lloro porque me agarran siempre las nominaciones de América en Europa y siempre estoy en la madrugada. Siempre estoy medio soñando, no me lo creo y empiezo a llorar”, dijo Karla Sofía Gascón.

Te puede interesar: Jacques Audiard responde a las personas que han criticado ‘Emilia Pérez’

Karla Sofía Gascón en el foro de Ventaneando; revelaciones sobre su posible nominación a los premios Oscar [VIDEO] Recibimos en Ventaneando a Karla Sofía Gascón, protagonista de la película ‘Emilia Pérez’, e hizo algunas revelaciones en exclusiva sobre sus posibles nominaciones a los Oscar.

“El otro día con los Actores del Sindicato que son mis propios compañeros, me eché una lloradera que te pasas, igual que con los Golden Globes, los European World y ayer con los BAFTA, que me parecen de los premios y las nominaciones más prestigiosas que te pueden dar en el mundo (...) porque que a una actriz hablando español la nominen me parece maravilloso”, agregó.

¿Karla Sofía Gascón soñaba con lo que le está pasando?

“Yo sueño cosas muy bonitas, lo que pasa es que los sueños se cumplen, lo que no sabes nunca es cuándo. El problema que tengo yo es las vueltas que va a dar la vida para cumplir esos sueños o cómo se van a realizar”, aseveró Karla Sofía Gascón. La actriz española también destacó el gran trabajo de sus compañeros de reparto, así como su enorme talento actoral.

¿No se habían enfocado en las críticas? Karla Sofía Gascón está consciente de que hay personas a las que les pueda o no gustar su trabajo, pero “cuando llegué a verla por primera vez al Festival de Cannes... yo no sabía lo que iba a ver. Yo no sabía si iba a subir las escaleras y me iban a echar a patadas o las iba a bajar rodando o en volandas y eso que yo había hecho la película”.

¿Karla Sofía Gascón hizo llorar a grandes del cine?

“Cuando yo vi la primera secuencia que, es impresionante lo que hicieron, el trabajo que hicieron con la música... yo dije: ‘Wow, qué maravilla, qué obra de arte, qué experiencia tan importante va a ser esto’ y cuando acabo de ver a un cine llorando y a un público entregado, emocionado.

Te puede interesar: ¿Quién es la nueva novia de Patricio Cabezut? El actor le da una nueva oportunidad al amor

Yo tenía enfrente a Rossy de Palma, a Marisa Paredes, a la directora de “Anatomía de una Caída”, con los lagrimones y diciéndonos: ‘Gracias por este regalo’. Es muy bonito ver que un expectador cuando sale del cine dice: ‘Wow, qué experiencia acabo de vivir’ y eso es cine, eso es el arte”, recalcó la actriz



“Eso hace que te remueva, que te haga pensar muchas cosas porque no te dice lo que tienes que pensar, no es una película que te diga ‘si usted piensa así le va a ir mejor, si usted hace esto va a ser más bonito’. Plantea una serie de temas sobre la mesa, esto es lo que ocurre...”, añadió.