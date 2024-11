Karla Sofía Gascón fue la primera mujer trans en ganar el premio a mejor actriz junto al elenco de “Emilia Pérez” en Cannes

Se acerca la temporada de premios y el nombre de Karla Sofía Gascón crece cada día más como una de las fuertes candidatas a ser nominada al Oscar por su actuación en “Emilia Pérez, del francés Jacques Audiard.

Sobre todo, después de ganar el premio en Cannes a Mejor Actriz, junto con sus compañeras de elenco Selena Gómez, Zoe Saldaña y la mexicana Adriana Paz.

¿Qué dijo Karla Sofía Gascón?

“Cuando hablan de la primera persona trans, de la primera persona no sé qué, también puede ser la más alta, la que ha ganado el premio, no lo sé. Entonces, al final esto de los adjetivos si se utiliza de la manera en que se tiene que utilizar como para ensalzar los logros de una minoría que está despreciada por la sociedad, vamos bien”, declaró en exclusiva para Ventaneando .

“Si lo que queremos es utilizarlo como morbo o como interés para captar la atención del espectador, creo que es feo. Creo que sí es un logro mío personal, por mi trabajo no me dan ningún premio ni me van a dar ningún premio ni me van a aplaudir mi actuación por mi color de pelo, ni mi color de piel ni nada por el estilo, sino por mi trabajo”, agregó Karla Sofía Gascón.

De igual forma, la actriz española declaró que es obvio que “hay personas que se sienten representadas conmigo, pero que son muchísimas, no solamente son la minoría más obvia a la que puedo representar, verdad”.

“Ojalá en algún momento deje de ser una minoría que está despreciada y pase a ser como cualquier otra persona, personas internadas en la sociedad de cualquier manera y otra. Es la gente latina, que hay movimiento al rededor mío, que creo que represento muy bonito. Represento a tantísimas personas que, al final, lo único que represento es al ser humano”, finalizó.