Karla Sofía Gascón habla de la transición que volvió a vivir en la película “Emilia Pérez”

Este jueves se dieron a conocer los nominados para la entrega 97 de los Premios de La Academia , día en que la vida cambió para siempre para Karla Sofía Gascón , quien hace historia al convertirse en la primer mujer trans nominada a un Oscar.

En entrevista exclusiva para Ventaneando, la actriz nos comparte cómo ha sido para ella romper todos los paradigmas de la industria para encontrarse en medio del odio y la discriminación.

Karla Sofía Gascón en el foro de Ventaneando; revelaciones sobre su posible nominación a los premios Oscar [VIDEO] Recibimos en Ventaneando a Karla Sofía Gascón, protagonista de la película ‘Emilia Pérez’, e hizo algunas revelaciones en exclusiva sobre sus posibles nominaciones a los Oscar.

¿Qué dijo Karla Sofía Gascón?

Al preguntarle cómo fue interpretar a dos personajes y volver a interpretar a un hombre, Karla Sofía Gascón dijo que “yo puse el alma en un personaje que para mí era mucho más divertido, mucho más fácil, mucho más interesante”.

“Poner el alma en un personaje que prácticamente fue como Frankenstein, que Emilia Pérez que está más cerca de mí “, agregó Karla Sofía Gascón.

¿Su sueño era normalizar que una mujer trans forme parte de esto? “Mi sueño es normalizar que todas las personas somos iguales y diferentes al mismo tiempo. Creo que debemos de dejar el miedo atrás; de ver a los demás diferentes como una amenaza o como algo que nos estorba en nuestras vidas”, recalcó la actriz.

¿Se sintió discriminada?

Al preguntarle si se sintió discriminada por la industria del cine, Karla Sofía Gascón declaró que “yo me he sentido muchas veces discriminada por muchas personas, por muchos estamentos en muchos lugares del mundo, me he sentido discriminada en todo el mundo”.



“Hay un miedo muy grande a lo diferente, el otro día que me encontré con Jamie Lee Curtis ella me decía: ‘God bless you’. Ha sufrido lo mismo que yo con una hija suya y dijo una cosa muy interesante: ‘A mi hija la odian por el simple hecho de existir’. Tuve que tomar el ejemplo de estas personas que luchan todos los días por el bien”, finalizó.