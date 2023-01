Karol G incluyó a Iker, el ‘niño millonario’ mexicano, en su nuevo video.

Karol G incluyó a Iker “El Niño Millonario” en su más reciente video.

En el nuevo video de Karol G sorprende la participación de Iker, el llamado “niño millonario” que se hizo viral en Tiktok hace un tiempo y que la cantante colombiana decidió incluir en este nuevo videoclip, luego de contactarlo vía Instagram.

Originario de Monterrey, Iker viajó hasta Colombia para intervenir en la grabación e imprimir la frescura e inocencia con la que conquistó al público en redes sociales a sus escasos cinco añitos, ¿lo recuerdas?

A punto del estreno del tema de la estrella colombiana, donde Iker le da un consejo para sentirse mejor, Ventaneando conversó con el niño.

“Iker y tengo seis años, voy en primero, le estoy echando ganas”, dijo.

Al ser cuestionado sobre la forma en la que se hizo social, el “niño millonario” recordó: “por unas redes sociales de unos chavos. Me entrevistaron y me hice famoso”.

Y compartió cómo fue la travesía de México a Colombia y el momento en que Karol G lo vio en persona.

“Cogimos tres aviones y también había mucho lío y llegó Karol G. Me abrazó y me jaló los cachetes. Nos tomamos un foto y me dijo bye, bye. La amo y que se cuide bien y huele rico.

¿Cuál es la canción favorita de Iker que interpreta Karol G?

Cantando Iker compartió que “Bichota” es su canción favorita. Mandó saludos a Ventaneando y afirmó: “ya soy más famoso”.