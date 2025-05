Kenia Os estaría pensando dejar la música; redes se lo agradecen

El nombre de Kenia Os se ha vuelto tendencia en las redes sociales desde hace algunas semanas. Y es que, además de confirmar finalmente el noviazgo que tiene con el cantante de corridos tumbados Peso Pluma, la cantante e influencer recientemente reveló que está pensando en dejar la música para concentrarse únicamente en el mundo de la actuación.

Como sabes, Kenia Os se ha convertido en una de las mujeres más importantes dentro de las redes sociales a nivel nacional, pues además de ser creadora de contenido ha buscado sobresalir en el apartado musical sin tener el éxito que en un principio había deseado. Por tal motivo, reveló que no descarta dejar este ambiente para concentrarse en otros puntos de su vida.

¿Kenia Os quiere dejar la música?

Fue durante un encuentro con los medios de comunicación, el cual fue retomado por el reportero Ernesto Buitrón, que Kenia Os reveló que podría tomarse un descanso de la faceta musical para incursionar en el mundo de la actuación. Ante ello, dijo que su sueño es formar parte de una película, motivo por el cual tendría en mente cumplir esto en un futuro a mediano y largo plazo.

“Creo que es un futuro tal vez más estable. El futuro es incierto y ahorita estoy disfrutando muchísimo. Me encanta lo que hago, me encantan los conciertos y demás, pero tal vez en un futuro cambiar o hacer otros tipo de actividades, por ejemplo actuar, que no lo he podido realizar porque siempre he estado en medio de torus. Me gusta el cine, me gustaría hacer alguna película. Es algo que siempre he querido experimentar”, mencionó Kenia Os.

¿Cómo tomaron las redes sus declaraciones?

Kenia Os se define a sí misma como una cantante, influencer, modelo y empresaria mexicana, aunque la etapa de la música es la que más críticas ha generado de parte de los usuarios en redes. Por tal motivo, la mayoría de los internautas agradecieron esta nueva postura, pues si bien cuenta con algunos seguidores, otros consideran que no tiene la habilidad necesaria para ser cantante.