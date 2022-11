A Kenia Os le han cerrado puertas porque no creyeron en su talento.

Kenia Os se ha posicionado como una de las artistas favoritas de los últimos tiempos, por ello se presentará en febrero próximo en el Auditorio Nacional y en exclusiva para Ventaneando admitió que en ocasiones le cerraron las puertas y las oportunidades debido a que no creían en su talento.

“Tuve muchísimas caídas y sobre todo como que, en un punto de mi carrera, hace muchos años me tocó tocar puertas y que estuvieran cerradas, incluso que me las abrieran y me las cerraran en la cara”, declaró la intérprete de “Llévatelo” y “Malas decisiones”.

Cuando le preguntaron si existía alguna que la haya marcado, Kenia Os aseguró que hubo muchas, sobre todo cuando se dedicaba más a la creación de contenidos. “Yo quería colaborar con muchos (artistas) y simplemente no pasaba o no me contestaban”.

¿Existe rivalidad o enemistad con Danna Paola? Aunque han intentado enemistar a Danna Paola con Kenia Os, la cantante puso un alto a las comparaciones y supuestas rivalidades que existen con la intérprete de “Oye Pablo”.

“No, cero con Danna y yo creo que yo Kenia no tengo ninguna rivalidad con ninguna, al contrario, a todas las admiro, las respeto porque al igual que yo trabajamos y no es fácil estar en esta posición, es difícil, es muy complicado.

Hacemos muchísimos sacrificios para seguir adelante en nuestros proyectos y no ha surgido una colaboración porque simplemente no lo hemos hablado”, aseveró Kenia.

¿Qué dijo sobre el distanciamiento de Kimberly Loaiza?

Kenia Os no quiso hablar sobre el distanciamiento con Kimberly Loaiza, creadora de contenido y pareja de Juan de Dios Pantoja, con quienes inició su carrera como influencer y aseguró que no habla sobre eso.

Kenia Os se encuentra más que lista para su primer concierto en el Auditorio Nacional, el cual tendrá lugar el próximo viernes 3 de febrero de 2023.