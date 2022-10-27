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FOTOS | ¿Qué está pasando con la salud de la cantante Kenia Os?

Kenia Os tuvo un gran susto después de haberse desmayado en su casa. ¿Qué está pasando con ella? Nos lo reveló todo EN EXCLUSIVA para Ventaneando.

Por: Redacción Azteca UNO

¿Qué está pasando con la salud de la cantante Kenia Os?

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