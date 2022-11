¿Infiel? Kimberly Loaiza graba acalorado VIDEO con un hombre que no es su esposo.

La influencer y cantante Kimberly Loaiza se puso en el ojo del huracán y fue blanco de críticas después de que en medio de la promoción de su más reciente sencillo apareciera bailando junto a otro hombre que no es su esposo.

“Devoto” es el nombre del tema que actualmente se encuentra promocionando la ‘Lindura Mayor’, el cual interpreta junto a Elvis del Yongol; sin embargo, acaparó los reflectores después de compartir un video en TikTok donde aparece bailando con otro chico.

Pero la cosa no solo quedó ahí, ya que también compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, por lo que sus fans de inmediato comenzaron a preguntarle por su esposo Juan de Dios Pantoja y los motivos por los que aparecía bailando muy pegadito con el chico.

Las reacciones de sus fans fueron muchas y no tan buenas, por lo que Loaiza decidió mostrar un video del detrás de cámaras donde aparece su esposo grabando el video en cuestión para calmar las aguas.

¿Qué dijo Kimberly Loaiza sobre el video? La ‘Lindura Mayor’ también compartió un mensaje en su cuenta de Twitter, aclarando la situación, incluso reveló que si se atrevió a grabar ese video con el bailarín fue porque al joven no le gustan las mujeres.

“Linduras al muchacho con el que grabé hoy el tiktok bailando y me tomé esa foto, no le gustan las mujeres, por eso lo hice, ustedes me conocen y saben que no haría algo así con un heterosexual”, escribió la influencer.





No obstante, algunos de sus haters no quedaron conformes con su justificación y se le fueron a la yugular, incluso la cuestionaron por haber expuesto las preferencias sexuales del joven para defenderse de los comentarios.

“Aquí solamente la que quedas mal eres tú Kimberly, simplemente por el hecho de dar a entender que tu marido no te deja “Trabajar” con hombres y que es un machista y tú una sumisa, así como tú das una imagen”, “Wow, de verdad esta mujer cada día me sorprende más. ¿O sea que primero se fija si una persona es “gay” para poder bailar en TikTok con ella?”, fueron algunos de los comentarios.