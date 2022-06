Kristal Silva abandona ¡Quiero Bailar! tras fractura de menisco.

Luego del inesperado accidente que vivió en los ensayos de ¡Quiero Bailar!, Kristal Silva se enlazó a nuestro foro de Venga la Alegría para confesar que tiene una fractura de menisco.

Canek y Kristal Silva “se alocaron” en el escenario con este baile.

“Me da mucha tristeza no poder estar por allá y estoy muy desesperada por estar inmóvil. Recibí el resultado de la resonancia... también me adelanté un poquito con un fisioterapeuta; le mandé mis estudios y me dijo que hay una fractura de menisco, hay lesión y probablemente requiero cirugía. Es un diagnóstico previo”, dijo esta mañana a VLA.

“Tengo una lesión más grande de lo que esperaba, por eso tengo dolor y no puedo mover la pierna. No puedo hacer una actividad física, no puedo entrenar y bailar”, declaró.

Nuestra querida Kris dedicó este mensaje al pequeño Canek, su pareja de baile en ¡Quiero Bailar!

“Mue duele darte mucho esta noticia, sobre todo a la distancia. Me habría encantado, verte y abrazarte, confesarte que no estás solo y que no te vamos a dejar solo en la competencia. Ansiaba mucho bailar contigo, pero es algo que no puedo hacer porque pongo en riesgo mi salud. Tú brillas con luz propia”, expresó.

¿Quién fue la pareja eliminada de ¡Quiero Bailar? Adianez Hernández y Santiago Hernández se convirtieron en los eliminados de este día.

Kristal Silva abandona ¡Quiero Bailar!

Nuestra producción de Venga la Alegría buscará una nueva pareja para que Canek continúe con sus sueños en ¡Quiero Bailar!

“Yo quería llegar a la final contigo, pero recuperate y no te preocupes”, dijo el pequeño al borde de las lágrimas por ver marchar a Kristal Silva.

Pese a todo, la tamaulipeca no pierde la esperanza de recuperarse pronto y regresar a las semanas finales de ¡Quiero Bailar!

“Tengo la ilusión de que me recupere más rápido de lo que debería. Yo podría regresar contigo a la final de ¡Quiero Bailar! Voy a hacer todo lo posible”, concluyó.

