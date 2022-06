Kristal Silva actualiza su estado de salud tras accidente en ¡Quiero Bailar!

Kristal Silva se enlazó a nuestro foro de Venga la Alegría esta mañana, luego de haber sufrido un accidente en los ensayos de ¡Quiero Bailar!

Canek y Kristal Silva “se alocaron” en el escenario con este baile.

La tamaulipeca se encuentra en muletas con una lesión en la rodilla, así que en unas horas sabrá si requiere cirugía.

“Me siento triste y muy enojada. No quería llorar, pero al ver la carita de Canek, me da mucha impotencia. Sabía que me estaba lesionando cada vez que entrenaba por mi cuenta”, dijo a este programa.

“Me encuentro en el hospital. Estoy a unos minutos de entrar a una resonancia, estoy por saber qué va a pasar. Tal vez requiera cirugía, eso hace que me ponga más nerviosa porque no sé hasta que punto esté lesionada mi rodilla”, continuó.

Nuestra querida conductora confesó que pasó una buena noche gracias a la atención médica de los especialistas.

“Dormí bien, como costal, boca arriba y no me podía mover. Me ayudó el medicamento porque tenía punzadas fuertes. Me quedé dormida del cansancio emocional porque andaba muy alterada. No puedo pisar y por eso tengo muletas, sí piso me duele la rodillla”, expresó.

¿Cuándo se lesionó Kristal Silva? Kristal Silva se lesionó el día de ayer por la tarde, luego de ensayar su coreografía de ¡Quiero Bailar! junto a su pareja Canek.

Kristal Silva manda mensaje a Canek

Canek, pareja de Kristal Silva en ¡Quiero Bailar!, estuvo al pendiente del estado de salud de la tamaulipeca en todo momento. La querida conductora mandó un agradecimiento a Canek y lo invitó a cumplir sus sueños.

“Te agradezco que te hayas preocupado y que te hayas quedado en el hospital. Yo me voy a recuperar, todo va a salir muy bien y tú vas a seguir con tu sueño. Estoy ansiosa de saber qué va a suceder, pero tú concentrate en ¡Quiero Bailar”, expresó al borde de las lágrimas.

Por último, Kristal Silva agradeció a toda la producción de ¡Quiero Bailar! por sus muestras de amor.

“Gracias a la gente que me ha estado mandando mensajes. Soñé con mi abuela y eso fue una forma de reconfortarme”, expresó.

