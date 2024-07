La Academia 2024: Esto sucedió hoy en el concierto del domingo 21 de julio

Este domingo 21 de julio de 2024, marca el inicio de una nueva temporada del reality show de canto más importante de México: La Academia 2024. Este programa, que ha sido semillero de los nuevos talentos de la música durante años, regresa con grandes expectativas y novedades que prometen cautivar a la audiencia.

Con una combinación de caras conocidas y nuevos talentos, tanto en el panel de críticos como en la conducción, La Academia 2024 se prepara para ofrecer domingos llenos de emoción, música y desarrollo artístico. Dicho esto, a continuación, te compartimos todos los detalles.

Espinoza Paz hizo casting para La Academia hace años, esta es su historia [VIDEO] Espinoza Paz esta feliz de ser crítico de La Academia 2024 y nos contó cómo fue que hizo casting para el mismo proyecto hace años y fue rechazado.

Te puede interesar: Cantantes que han interpretado temas de Espinoza Paz y han sido un éxito

¿Quiénes son los críticos en esta temporada de La Academia 2024?

Esta edición cuenta con un panel de críticos de primer nivel, fusionando experiencia y frescura. Dos figuras icónicas del programa regresan: la querida y temida Lola Cortés, conocida por sus comentarios directos y constructivos, y el “juez de hierro” Arturo López Gavito, cuyas críticas incisivas han dejado huella en temporadas anteriores.

Sumándose a ellos, llegan dos nuevas voces al panel: el talentoso compositor y cantante Espinoza Paz, quien aportará su vasta experiencia en la industria musical, y la carismática Chiquis, cantante que ha demostrado su versatilidad en diversos géneros.

Te puede interesar: ¿Quiénes son los participantes de La Academia más exitosos?

¿Dónde y a qué hora ver el estreno de La Academia 2024?

El primer concierto de La Academia 2024, lo podrás ver hoy domingo 21 de julio a las 20:00 horas a través de la señal de Azteca UNO. Para aquellos que prefieren las plataformas digitales, la transmisión en vivo estará disponible a través del sitio web oficial de TV Azteca, permitiendo a los fans seguir el programa desde sus computadoras. Además, para quienes deseen ver el show en sus dispositivos móviles, la App TV Azteca ofrecerá la transmisión en tiempo real.

Con Jaime Camil como conductor principal, respaldado por Esmeralda Ugalde y Pedro Prieto para cubrir todo lo que sucede, La Academia 2024 promete ser un espectáculo imperdible.

¿Quiénes son los participantes de La Academia?

Hemos vivido una noche llena de magia en el escenario de La Academia, donde los jóvenes aspirantes a ser alumnos, trataron de mostrar su mejor versión para poder ganarse su lugar. A continuación, te presentamos a estos chicos:



Leo Nava de 22 años.

Brandon Valenzuela de 23 años.

Isaveli Laina de 22 años.

Eduardo Meza de 29 años.

Brisa Santana de 25 años.

Jessy Portillo de 28 años.

Mar Lara de 17 años.

Mario Girón de 17 años.

Edith de 24 años.

Caro Heredia de 26 años.

Cristian Salguero de 22 años.

Yesi González de 24 años.

Flor Ramírez de 31 años

Ángel Eduviel de 30 años.

Fátima Cuevas de 18 años.

Thania Pasión de 18 años.

Mike León de 20 años.

Eugenio Salco de 28 años.

Julio Ávila de 19 años.

Vetzaida de 19 años.

Sin embargo, el sueño para dos de ellos no se va a lograr, pues no lograron entrar en el gusto del público, por lo que Vetzaida y Fátima, no van a formar parte de La Academia.

Estos son los mejores memes que dejó el primer concierto de La Academia.

El primer concierto de La Academia, fue todo un éxito en todos los sentidos, por lo que las redes sociales no fueron la excepción, ya que miles de usuarios compartieron divertidos memes.

Mientras ellos sigan juntos, yo seguiré creyendo en el amor 🫶 #LaAcademia pic.twitter.com/o2VIauPXI9 — Guillermo Parra (@guilleparra) July 22, 2024

si crees que amas a jaime camil gavito lo ama más #LaAcademia pic.twitter.com/aTBG0448u2 — jade (@michilates) July 22, 2024